  • Alwasat News
Atwasat

تعطل التجارة بين أفغانستان وباكستان إثر غلق معبر حدودي رئيسي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 يناير 2024, 07:16 مساء
تعطل التجارة بين أفغانستان وباكستان إثر غلق معبر حدودي رئيسي
شاحنات متوقفة على معبر شامان الحدودي بين أفغانستان وباكستان، 8 نوفمبر 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

أُغلق المعبر الحدودي الأكثر ازدحاما بين أفغانستان وباكستان أمام حركة التجارة في أحدث خلاف بشأن وثائق سائقي المركبات التجارية الذين يعبرون الحدود.

وسبق أن أغلقت معابر بين البلدين مؤقتا في الأشهر الأخيرة بعد أن أطلقت إسلام آباد العام الماضي عملية واسعة النطاق ضد الأفغان المقيمين بصورة غير نظامية في باكستان وشددت متطلبات الوثائق للأفغان الذين يدخلون البلاد. وتبادل الجانبان اللوم بعد إغلاق معبر طورخم في وقت متأخر من ليل الجمعة، وفق مسؤولين على جانبي الحدود، بحسب «فرانس برس».

طورخم مغلق أمام سائقي الشاحنات التجارية
وقال مسؤول الحدود الأفغاني عبد الجبار حكمت في بيان الجمعة «طورخم مغلق أمام سائقي الشاحنات التجارية الذين لا يحملون تأشيرات دخول من السلطات الباكستانية». 

من جهتهم، نفى مسؤولون باكستانيون السبت فرض شرط التأشيرة، قائلين إن الحدود أُغلقت بعدما أُبلغ نظراؤهم الأفغان بأن سائقي الشاحنات لا يمكنهم العبور إلا بجواز سفر ساري المفعول، وهي وثيقة لا يملكها كثير من الأفغان. 

-  استئناف التجارة عند المعابر الحدودية بين باكستان وأفغانستان
-  باكستان تفتح مراكز احتجاز للأفغان قبل ترحيلهم
-  غدا.. انتهاء مهلة باكستان لمغادرة الأفغان طوعا

وقال مسؤول جمركي باكستاني «بموجب سياستنا المحدثة، تم إبلاغ المسؤولين الأفغان الليلة الماضية أنه لن يُسمح لسائقي شاحنات البضائع بالدخول إلا إذا كان لديهم جواز سفر». 

 وقف التجارة الحدودية
وأكد أن هذه المسألة تم الاتفاق بشأنها في اجتماعات سابقة بين السلطات الأفغانية والباكستانية بشأن قواعد الحدود. وأضاف «رغم ذلك، وبدلا من الالتزام باللوائح المتفق عليها سابقا، اختار مسؤولو الحدود الأفغان وقف التجارة الحدودية».

وأفاد مسؤول أمني باكستاني وكالة فرانس برس بأن مئات الشاحنات تقطعت بها السبل عند المعبر، مضيفا أن الحدود لا تزال مفتوحة أمام الراجلين. وشهدت العلاقات بين باكستان وأفغانستان توترا متزايدا في الأشهر الأخيرة، إذ اتهمت إسلام آباد حكومة طالبان بالتقاعس في مكافحة المسلحين الذين يشنون هجمات على باكستان من الأراضي الأفغانية، وهو ما نفته كابول.

وتكرر العام الماضي إغلاق معبر طورخم الواقع على مسافة متساوية بين العاصمتين إسلام آباد وكابول، وتصاعدت التوترات في بعض الأحيان إلى اشتباكات مسلحة بين حرس حدود البلدين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الاحتياطي الفدرالي الأميركي يسجل في 2023 أكبر خسارة في تاريخه

الاحتياطي الفدرالي الأميركي يسجل في 2023 أكبر خسارة في تاريخه
كاريكاتير خيري - «طاولة خماسية» بين قادة الأطراف الرئيسية لحل الأزمة الليبية

كاريكاتير خيري - «طاولة خماسية» بين قادة الأطراف الرئيسية لحل الأزمة الليبية
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: فرحة فضية السلة ولكن!

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: فرحة فضية السلة ولكن!
«السري» يذكر الجمهور الليبي بالمحترف الراحل «بزيو».. ويطالب بالمشاركة في تشييع جثمانه

«السري» يذكر الجمهور الليبي بالمحترف الراحل «بزيو».. ويطالب بالمشاركة في تشييع ...
«هوندا» تكشف تصميم السيارات المستقبلية في معرض لاس فيغاس

«هوندا» تكشف تصميم السيارات المستقبلية في معرض لاس فيغاس
الحكم على ترامب بدفع 400 ألف دولار لـ«نيويورك تايمز»

الحكم على ترامب بدفع 400 ألف دولار لـ«نيويورك تايمز»
«أمم أفريقيا 34» تنطلق اليوم بمشاركة 24 فريقا في ست مجموعات

«أمم أفريقيا 34» تنطلق اليوم بمشاركة 24 فريقا في ست مجموعات
«زامبراتيا».. أقدم قارب مخيط في البحر الأبيض المتوسط يولد من جديد

«زامبراتيا».. أقدم قارب مخيط في البحر الأبيض المتوسط يولد من جديد
اكسسوارات توفر لمستخدميها «قوى خارقة» خلال معرض لاس فيغاس للإلكترونيات

اكسسوارات توفر لمستخدميها «قوى خارقة» خلال معرض لاس فيغاس للإلكترونيات
شاهد.. سجال بين محللي برنامج «في التسعين» حول توقف «دورينا» ومعسكر المنتخب

شاهد.. سجال بين محللي برنامج «في التسعين» حول توقف «دورينا» ومعسكر المنتخب
«الرمل يغادره النخيل» إصدار جديد للكاتب والمؤرخ سالم الكبتي

«الرمل يغادره النخيل» إصدار جديد للكاتب والمؤرخ سالم الكبتي
تقرير أوروبي يدعو إلى دعم مبادرة السنوسي للحوار في ليبيا

تقرير أوروبي يدعو إلى دعم مبادرة السنوسي للحوار في ليبيا
الرأس الأخضر ثالث بلد أفريقي يقضي على الملاريا

الرأس الأخضر ثالث بلد أفريقي يقضي على الملاريا
ميسي يعلق على مواجهته رونالدو في السعودية

ميسي يعلق على مواجهته رونالدو في السعودية
بارتفاع 11.8%.. إنتاج ليبيا من النفط يتجاوز 432 مليون برميل خلال 2023

بارتفاع 11.8%.. إنتاج ليبيا من النفط يتجاوز 432 مليون برميل خلال 2023
جريدة «الوسط»: رفع الدعم السلعي في مواجهة رد فعل الشارع

جريدة «الوسط»: رفع الدعم السلعي في مواجهة رد فعل الشارع
ماذا استهدفت الضربات الأميركية في اليمن؟.. أوستن يجيب

ماذا استهدفت الضربات الأميركية في اليمن؟.. أوستن يجيب
اقتراح بإنشاء خط غاز بين نيجيريا وأوروبا مرورا بليبيا

اقتراح بإنشاء خط غاز بين نيجيريا وأوروبا مرورا بليبيا
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
تجارة الصين مع روسيا تسجل مستوى قياسيا.. وتراجعا مع أميركا
تجارة الصين مع روسيا تسجل مستوى قياسيا.. وتراجعا مع أميركا
تحالف تقوده أميركا يدعو ناقلات النفط إلى الابتعاد عن باب المندب
تحالف تقوده أميركا يدعو ناقلات النفط إلى الابتعاد عن باب المندب
إلغاء نحو 80% من رحلات خطوط بروكسل الجوية بسبب إضراب الطيارين
إلغاء نحو 80% من رحلات خطوط بروكسل الجوية بسبب إضراب الطيارين
ارتفاع أسعار النفط 1% الجمعة.. لكنها منيت بخسائر أسبوعية
ارتفاع أسعار النفط 1% الجمعة.. لكنها منيت بخسائر أسبوعية
الاحتياطي الفدرالي الأميركي يسجل في 2023 أكبر خسارة في تاريخه
الاحتياطي الفدرالي الأميركي يسجل في 2023 أكبر خسارة في تاريخه
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أسعار النفط ترتفع مع استمرار المخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط
أسعار النفط ترتفع مع استمرار المخاوف بشأن إمدادات الشرق ......
الدولار يستقر مع تراجع الإقبال على المخاطرة
الدولار يستقر مع تراجع الإقبال على المخاطرة...
لافروف: الناتج المحلي لدول بريكس سيتجاوز نظيره في مجموعة السبع
لافروف: الناتج المحلي لدول بريكس سيتجاوز نظيره في مجموعة ......
18 شركة شحن تغير مسار سفنها حول أفريقيا بسبب هجمات البحر الأحمر
18 شركة شحن تغير مسار سفنها حول أفريقيا بسبب هجمات البحر ......
أسعار النفط تنخفض إلى أدنى مستوى منذ 2020
أسعار النفط تنخفض إلى أدنى مستوى منذ 2020...
المزيد
تعطل التجارة بين أفغانستان وباكستان إثر غلق معبر حدودي رئيسي
تعطل التجارة بين أفغانستان وباكستان إثر غلق معبر حدودي رئيسي...
التصعيد في البحر الأحمر يدفع «تسلا» و«فولفو» لوقف إنتاجهما في أوروبا
التصعيد في البحر الأحمر يدفع «تسلا» و«فولفو» لوقف إنتاجهما ......
الوكالة الأميركية للطيران تبقي على منع تحليق طائرات «بوينغ 737 ماكس 9»
الوكالة الأميركية للطيران تبقي على منع تحليق طائرات «بوينغ ......
الاحتياطي الفدرالي الأميركي يسجل في 2023 أكبر خسارة في تاريخه
الاحتياطي الفدرالي الأميركي يسجل في 2023 أكبر خسارة في ......
ارتفاع أسعار النفط 1% الجمعة.. لكنها منيت بخسائر أسبوعية
ارتفاع أسعار النفط 1% الجمعة.. لكنها منيت بخسائر أسبوعية...
المزيد