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تحالف تقوده أميركا يدعو ناقلات النفط إلى الابتعاد عن باب المندب

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 12 يناير 2024, 04:38 مساء
تحالف تقوده أميركا يدعو ناقلات النفط إلى الابتعاد عن باب المندب
ناقلة نفط (أرشيفية: الإنترنت)
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قالت رابطة ناقلات النفط «إنترتانكو» إن القوات البحرية المشتركة «سي إم إف» تحذر كل السفن لـ«لابتعاد مسافة كبيرة عن باب المندب».

وأضافت «إنترتانكو»، في مذكرة وزعتها على أعضائها، أنه المتوقع استمرار فترة التهديد لعمليات الشحن عدة أيام، حسب وكالة «رويترز».

و«سي إم إف» تحالف بحري متعدد الجنسيات تقوده الولايات المتحدة من البحرين، حيث مقر الأسطول الخامس الأميركي. بينما تضم القوات البحرية المشتركة 39 عضوا، بما يشمل دولا في حلف شمال الأطلسي ودولا أوروبية ودولا من المنطقة ودولا أخرى.

وتمثل رابطة «إنترتانكو» الجزء الأكبر من أسطول الناقلات المستقلة في العالم، وتضم نحو 185 شركة مستقلة تُشغل أكثر من أربعة آلاف سفينة.

ضربات على اليمن
يأتي ذلك التحذير بعد أقل من يوم على الضربات الجوية التي وجهتها الولايات المتحدة وبريطانيا لنحو 60 موقعا لحركة الحوثيين في اليمن ليل الخميس - الجمعة.

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بينما قالت حركة الحوثيين إنها سترد على العدوان الأميركي والبريطاني، وستستمر في استهداف السفن الإسرائيلية والسفن المتوجهة إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة.

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