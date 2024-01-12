حماس تدين الضربات على اليمن وتحذر من تداعياتها

القاهرة - بوابة الوسط

حذرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الجمعة، من تداعيات الضربات الأميركية البريطانية على الحوثيين في اليمن.

وقالت حركة حماس عبر «تلغرام»: «ندين بشدة العدوان الأميركي والبريطاني السافر على اليمن ونحمّلهما مسؤولية تداعياته على أمن المنطقة».

وأقر الرئيس الأميركي جو بايدن بتنفيذ القوات الأميركية والبريطانية «بنجاح ضربات ضد عدد من الأهداف» الحوثية. وأوضح أن الضربات على الحوثيين نُفذت «بدعم» من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا، وتابع في بيان: «لن نتردد في إصدار أمر باتخاذ مزيد الإجراءات» إذا لزم الأمر.

الحوثيون: سنواصل استهداف السفن المرتبطة بـ«إسرائيل»

وردًا على ذلك، أكد الناطق باسم الحوثيين محمد عبدالسلام، الجمعة، أنهم سيواصلون استهداف السفن المرتبطة بـ«إسرائيل» في البحر الأحمر رغم الضربات الجوية الأميركية والبريطانية.

وقال في منشور على منصة «إكس»: «نؤكد أنه لا مبرر أبدا لهذا العدوان على اليمن، فلم يكن من خطر على الملاحة الدولية في البحر الأحمر والعربي، والاستهداف كان وسيبقى يطال السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة»، وفق الوكالة الفرنسية.

بدوره، أعلن الناطق العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع مقتل خمسة أشخاص وإصابة ستة آخرين جراء الضربات الأميركية البريطانية على اليمن.