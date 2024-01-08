  • Alwasat News
Atwasat

وزير الاقتصاد الفرنسي: الخطر الاقتصادي الأول في العالم هو «جيوسياسي»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 يناير 2024, 05:52 مساء
وزير الاقتصاد الفرنسي: الخطر الاقتصادي الأول في العالم هو «جيوسياسي»
وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير. (الإنترنت)
alwasat radio

قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الإثنين إن «الخطر الاقتصادي الأول» في العالم هو «جيوسياسي»، مسلطا الضوء على «عودة الحرب في مناطق العالم وعلى الأراضي الأوروبية».

 بعد مرور ما يقرب من عامين على بدء الحرب الروسية الأوكرانية، يشهد الشرق الأوسط تضاعف مناطق التوتر في سياق الحرب في غزة.

 انعدام الأمن في الممر الملاحي في البحر الأحمر
 وحذر الوزير الذي قدم أمنياته بالعام الجديد إلى الأطراف الاقتصادية من أن «الصراع في الشرق الأوسط، وتزايد انعدام الأمن في الممر الملاحي في البحر الأحمر، ووقوع حادث في مضيق تايوان، من شأنه أن يثير تساؤلات حول الاستقرار الدولي ويكون له تأثير دائم على التجارة العالمية». 

ومنذ منتصف ديسمبر، قررت معظم شركات الشحن العالمية الكبرى تغيير مسار سفنها لتجنب المرور عبر قناة السويس التي تمر عبرها عادة 12% من التجارة العالمية، بسبب هجمات المتمردين الحوثيين في البحر. وتعهدت الصين التي تدعي أن تايوان جزء من أراضيها بالاستيلاء عليها بالقوة إذا لزم الأمر. 

-  فون دير لايين تؤكد اتفاق الاتحاد الأوروبي والصين على أهمية التوازن التجاري
-  منظمة اقتصادية تحذر من خطورة اتساع عدوان غزة على تقويض الاقتصاد العالمي

وتأتي هذه التحديات الجديدة في أعقاب جائحة «كوفيد-19» وأزمة التضخم التي تفاقمت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وأدت إلى تعطيل سلاسل الإنتاج والتوريد بشكل كبير في جميع أنحاء العالم.

 «الصدمات» وتأثيرها على سلاسل التوريد
واعترفت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا في مقابلة أجرتها معها صحيفة «لوموند» الفرنسية في نوفمبر سلطت فيها الضوء على «الصدمات» وتأثيرها على سلاسل التوريد، «لقد ركزنا لفترة طويلة بشكل كبير على فوائد العولمة». وقال برونو لومير إن «العولمة لن تعود أبدا كما كانت من قبل»، مذكرا بأنها «أصبحت سياسية إلى حد كبير» بعد أن كانت «اقتصادية بحتة». 

ونتيجة لكل هذه الاضطرابات والمواجهة الاقتصادية المتنامية بين الولايات المتحدة والصين، من المتوقع أن تنمو التجارة العالمية بسرعة أقل من الناتج المحلي الإجمالي العالمي على مدى السنوات العشر المقبلة، حسبما توقعت مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) في دراسة نشرت الإثنين. وهو «انعكاس كبير مقارنة بالاتجاه الملحوظ منذ نهاية الحرب الباردة». كما ينبغي أن يفيد بعض اللاعبين بدلاً من الآخرين مثل جنوب شرق آسيا التي ينبغي أن تحقق أداءً جيداً، وفقاً لهذه الدراسة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تشريح القنفذ ـ القذافي واللجان الثورية (21)

تشريح القنفذ ـ القذافي واللجان الثورية (21)
شاهد.. «في التسعين» يناقش تصريحات «ميتشو» و«الميركاتو الشتوي» ويستقبل «بن دلة»

شاهد.. «في التسعين» يناقش تصريحات «ميتشو» و«الميركاتو الشتوي» ويستقبل «بن دلة»
وفاة «القيصر» الألماني فرانتس بكنباور عن 78 عامًا

وفاة «القيصر» الألماني فرانتس بكنباور عن 78 عامًا
شاهد.. طائرة الأهلي طرابلس تحلق بثلاثية على حساب الاتحاد في الدوري الليبي

شاهد.. طائرة الأهلي طرابلس تحلق بثلاثية على حساب الاتحاد في الدوري الليبي
«في التسعين»: اتحاد كرة القدم يعترف بالخطأ.. فما هو؟

«في التسعين»: اتحاد كرة القدم يعترف بالخطأ.. فما هو؟
كاريكاتير حليم - بنغازي.. عاصمة الثقافة اللإسلامية

كاريكاتير حليم - بنغازي.. عاصمة الثقافة اللإسلامية
«في التسعين»: ما السر وراء تفوق كرة السلة الليبية؟

«في التسعين»: ما السر وراء تفوق كرة السلة الليبية؟
«مئوية ليبيا» الحلقة (6): أحمد الشريف .. وحدة المقاومة الوطنية

«مئوية ليبيا» الحلقة (6): أحمد الشريف .. وحدة المقاومة الوطنية
«أوبنهايمر» يحصد 5 جوائز في «غولدن غلوب»

«أوبنهايمر» يحصد 5 جوائز في «غولدن غلوب»
الترتيب لعقد ملتقى تجاري ليبي - مصري

الترتيب لعقد ملتقى تجاري ليبي - مصري
دوريفال جونيور مدربا جديدا لمنتخب البرازيل

دوريفال جونيور مدربا جديدا لمنتخب البرازيل
كاريكاتير خيري - وائل الدحدوح

كاريكاتير خيري - وائل الدحدوح
«التصوير الفني» في الرواية التونسية للناقد الليبي عبدالحكيم المالكي

«التصوير الفني» في الرواية التونسية للناقد الليبي عبدالحكيم المالكي
ليفربول يطيح بآرسنال من كأس الاتحاد الإنجليزي

ليفربول يطيح بآرسنال من كأس الاتحاد الإنجليزي
الهلال يفوز على الصداقة ويقفز للمركز الثالث بترتيب المجموعة الأولى لـ«دورينا»

الهلال يفوز على الصداقة ويقفز للمركز الثالث بترتيب المجموعة الأولى لـ«دورينا»
بلينكن: يجب أن يتمكن النازحون في غزة «من العودة إلى ديارهم»

بلينكن: يجب أن يتمكن النازحون في غزة «من العودة إلى ديارهم»
أول تعليق للفرنسي توما بعد تلقيه تهديدات بالقتل لإهداره ركلة جزاء بالدوري الإيطالي

أول تعليق للفرنسي توما بعد تلقيه تهديدات بالقتل لإهداره ركلة جزاء بالدوري ...
بيانات «المركزي»: زيادة رواتب العاملين بالخارج وتراجع منح الطلبة والعلاج خلال 2023

بيانات «المركزي»: زيادة رواتب العاملين بالخارج وتراجع منح الطلبة والعلاج خلال ...
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
توقعات باضطرابات كبيرة في حركة مترو لندن بسبب إضراب
توقعات باضطرابات كبيرة في حركة مترو لندن بسبب إضراب
الصومال توقع قانونًا يلغي الاتفاقية البحرية بين إثيوبيا وأرض الصومال
الصومال توقع قانونًا يلغي الاتفاقية البحرية بين إثيوبيا وأرض ...
أسعار النفط تتراجع بعد تخفيضات السعودية
أسعار النفط تتراجع بعد تخفيضات السعودية
«كونغرس» يتفق على مستوى إنفاق اتحادي يبلغ نحو 1.6 تريليون دولار
«كونغرس» يتفق على مستوى إنفاق اتحادي يبلغ نحو 1.6 تريليون دولار
شركة «فين فاست» الفيتنامية تخطط لبناء أول مصنع للسيارات الكهربائية في الهند
شركة «فين فاست» الفيتنامية تخطط لبناء أول مصنع للسيارات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
هل فقدت «أوبك بلس» قدرتها على ضبط إيقاع أسعار النفط؟
هل فقدت «أوبك بلس» قدرتها على ضبط إيقاع أسعار النفط؟...
أنغولا تنسحب من منظمة «أوبك»
أنغولا تنسحب من منظمة «أوبك»...
«لوفتهانزا» تطلب 40 طائرة إيرباص و40 طائرة بوينغ بـ9 مليارات دولار
«لوفتهانزا» تطلب 40 طائرة إيرباص و40 طائرة بوينغ بـ9 مليارات......
أسعار النفط ترتفع مع استمرار المخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط
أسعار النفط ترتفع مع استمرار المخاوف بشأن إمدادات الشرق ......
لافروف: الناتج المحلي لدول بريكس سيتجاوز نظيره في مجموعة السبع
لافروف: الناتج المحلي لدول بريكس سيتجاوز نظيره في مجموعة ......
المزيد
الصين: توقيف مسؤول سابق في مؤسسة نفط حكومية بشبهة تلقي رشى
الصين: توقيف مسؤول سابق في مؤسسة نفط حكومية بشبهة تلقي رشى...
وزير الاقتصاد الفرنسي: الخطر الاقتصادي الأول في العالم هو «جيوسياسي»
وزير الاقتصاد الفرنسي: الخطر الاقتصادي الأول في العالم هو ......
توقيف رئيس فرع السيارات الكهربائية في «إيفرغراند» الصينية
توقيف رئيس فرع السيارات الكهربائية في «إيفرغراند» الصينية...
شركة «فين فاست» الفيتنامية تخطط لبناء أول مصنع للسيارات الكهربائية في الهند
شركة «فين فاست» الفيتنامية تخطط لبناء أول مصنع للسيارات ......
«كونغرس» يتفق على مستوى إنفاق اتحادي يبلغ نحو 1.6 تريليون دولار
«كونغرس» يتفق على مستوى إنفاق اتحادي يبلغ نحو 1.6 تريليون ......
المزيد