معدل البطالة في ألمانيا يناهز 6% جراء تباطؤ النشاط في أكبر اقتصاد في أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع معدل البطالة في ألمانيا ليناهز 6% في ديسمبر، على خلفية تباطؤ النشاط في أكبر اقتصاد في أوروبا، قبل انتعاش متواضع منشود في العام 2024، وفق ما أعلنت وكالة التوظيف الألمانية الأربعاء.

وبلغ المعدل 5.9%، مرتفعًا بمقدار 0.1 نقطة عن شهر نوفمبر الذي جرى تخفيض معدل البطالة فيها إلى 5.8% وفق الأرقام المعدلة بحسب التغيرات الموسمية. وبذلك يكون عدد العاطلين عن العمل ارتفع بمقدار 5 آلاف خلال شهر، بحسب «فرانس برس».

وأظهرت البيانات الإجمالية ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى 2.64 مليون، أي بزيادة حوالي 31 ألفًا خلال شهر و183 ألفًا مقارنة بشهر ديسمبر 2022، بحسب الوكالة. ولا يسجل معدل البطالة فارقًا كبيرًا بسبب تزامنه مع زيادة في حجم القوة العاملة.

45.9 مليون شخص يعملون في 2023

وقال مكتب الإحصاء الألماني هذا الأسبوع إن متوسط عدد الأشخاص العاملين في ألمانيا بلغ حوالي 45.9 مليون شخص العام 2023، وهو أعلى مستوى منذ إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990. لكن سوق العمل تعاني من الضعف الدوري للاقتصاد الذي أدى إلى ارتفاع منتظم في معدل البطالة منذ ربيع 2022 عندما انخفض إلى 5%.

ويعاني النموذج الألماني الذي يعتمد على صناعة التصدير القوية، منذ عدة فصول من ارتفاع مفرط في أسعار الطاقة على خلفية الحرب في أوكرانيا، علاوة على الاضطرابات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة.

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وأدت أزمة الميزانية التي شهدتها ألمانيا أواخر العام الماضي، مع عدم إقرار الميزانية الفدرالية للعام 2024 بعد، إلى زيادة حالة عدم اليقين بالنسبة للشركات وإلى تأخير في اتخاذ قرارات الاستثمار.

وستكون ألمانيا، المحرك الرئيسي للاتحاد الأوروبي، الدولة الصناعية الكبرى الوحيدة التي ستشهد ركودًا في العام 2023، وفقا لصندوق النقد الدولي. ويتوقع المصرف الفدرالي الألماني أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الألماني بنسبة 0.4% في العام المقبل.

الاندماج التدريجي للمهاجرين

ويرتبط ارتفاع عدد العاطلين عن العمل أيضًا بالاندماج التدريجي للمهاجرين، مع دخول نسبة عالية من اللاجئين الأوكرانيين إلى سوق العمل. وبلغ عدد الوافدين من أوكرانيا أكثر من مليون شخص في ألمانيا منذ بدء الغزو الروسي لبلادهم في فبراير 2022.

وخلافًا للاجئين من دول أخرى، فإن وضعهم الخاص يجيز لهم العمل فور دخولهم ألمانيا. غير أن العديد من الأوكرانيين كانوا يسجلون في بادئ الأمر ضمن أرقام العاطلين عن العمل الذين يبحثون عن وظيفة، وبلغ عددهم في هذه الفئة حوالى 400 ألف في نهاية ديسمبر.

ومن شأن ذلك تنشيط سوق العمل في ألمانيا التي تعاني نقصًا في اليد العاملة في سائر القطاعات. وأحصت وكالة العمالة في ديسمبر حوالي 713 ألف وظيفة شاغرة، أي بتراجع قدره 68 ألف وظيفة عن العام الماضي.