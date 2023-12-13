روسيا تشدد على تجنّب التخلي عن الوقود الأحفوري بشكل «فوضوي»

القاهرة - بوابة الوسط

دعت روسيا العالم، اليوم الأربعاء، إلى تجنّب التخلي عن الوقود الأحفوري بشكل «فوضوي»، لكنها رحّبت في الوقت نفسه بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه خلال قمة «كوب 28» في دبي بشأن التخلي التدريجي عنه. وقال أحد أعضاء الوفد الروسي، رسلان إدلغرييف، نقلا عن وكالة «تاس» الروسية الإخبارية: «شددنا في كل فرصة على عواقب التخلي الفوضوي عن مصادر الوقود الأحفوري من دون دعم العلم».

أول اتفاق تاريخي بشأن المناخ

وتبنت دول العالم، الأربعاء، بالتوافق أول اتفاق تاريخي بشأن المناخ يدعو إلى «التحوّل» باتجاه التخلي تدريجيا عن الوقود الأحفوري، بما يشمل الفحم والنفط والغاز التي تعد مسؤولة عن الاحترار العالمي. وأقرت النص المنبثق من مفاوضات مطولة، وصل خلالها المفاوضون الليل بالنهار في إطار مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «كوب 28» المنعقد في دبي، بالتوافق ومن دون أي اعتراض نحو 200 دولة حاضرة في الجلسة الختامية للمؤتمر.

وعند افتتاح الجلسة العامة، تبنى المندوبون الاتفاق الذي أعدّته الإمارات، وقوبل ذلك بتصفيق حار من الحاضرين. وقال رئيس المؤتمر وشركة «أدنوك»، الإماراتي سلطان الجابر، إنه قرار «تاريخي لتسريع العمل المناخي. لدينا للمرة الأولى صيغة حول الطاقات الأحفورية في الاتفاق النهائي».

وتابع رئيس شركة النفط الإماراتية العملاقة: «يجب أن نكون فخورين بهذا الإنجاز التاريخي، والإمارات العربية المتّحدة، بلدي، فخورة بالدور الذي أدته للتوصل إلى الاتفاق».

وأضاف المفوض الأوروبي للمناخ ووبكي هويكسترا قبل الجلسة: «للمرة الأولى منذ 30 عاماً، يمكننا أن نقترب الآن من بداية نهاية الوقود الأحفوري. إننا نتخذ خطوة مهمة.. مهمة جدا، لنبقي الاحترار عند 1.5 درجة مئوية».

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واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أن عصر الوقود الأحفوري «يجب أن ينتهي، ويجب أن ينتهي من خلال تحقيق العدالة والإنصاف»، مؤكدا في بيان أنه ليس بوسع جميع الدول أن تستغني عن الوقود الأحفوري بالسرعة نفسها.