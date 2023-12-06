شركات الطيران تتوقع عددًا قياسيًا من الركاب في 2024 مع 4.7 مليار مسافر

القاهرة - بوابة الوسط

تتوقع شركات الطيران أن تسجل رقما قياسيا في أعداد المسافرين يبلغ 4.7 مليار مسافر في العام 2024، مع تجاوز القطاع لأزمة جائحة كوفيد-19، على ما قال اتحاد النقل الجوي الدولي «إياتا» الأربعاء.

ورفع اتحاد النقل الجوي الدولي أيضًا توقعاته للأرباح، مرجحا أن تحقق شركات الطيران صافي أرباح بقيمة 23.3 مليار دولار في العام 2023، أي أكثر من ضعف توقعاته في يونيو البالغة 9.8 مليار دولار، بحسب «فرانس برس».

وقالت «إياتا» في مراجعتها التقليدية لاتجاهات القطاع مع اقتراب العام من نهايته إن «من المتوقع أن يسافر نحو 4.7 مليار شخص في عام 2024، وهو رقم قياسي يتجاوز مستوى ما قبل الوباء البالغ 4.5 مليار شخص المسجل في 2019».

مستويات ما قبل الوباء

وأشارت إلى بيانات المسح التي تظهر أن ما يقرب من نصف عادات السفر لدى الناس عادت إلى مستويات ما قبل الوباء. وأفاد ثلثهم أنهم يسافرون أكثر، بينما قال 18% فقط إنهم ما زالوا يسافرون أقل. كذلك، رفعت إياتا توقعاتها لأرباح القطاع بشكل كبير.

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وقالت «كان التحسن مدفوعا بالكامل بقطاع الركاب الذي شهد زيادة قدرها 96 مليار دولار في الإيرادات مقارنة بالتوقعات السابقة وصولا إلى 642 مليار دولار». ومن المتوقع أن تصل إيرادات الشحن إلى 134,7 مليار دولار، أي بانخفاض عن 142.3 مليار دولار التي كانت متوقعة في يونيو.