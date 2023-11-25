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بيل غيتس: الذكاء الصناعي سيتيح أسبوع عمل لثلاثة أيام فقط

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 نوفمبر 2023, 11:08 صباحا
بيل غيتس: الذكاء الصناعي سيتيح أسبوع عمل لثلاثة أيام فقط
الملياردير الأميركي، بيل غيتس. (أرشيفية: الإنترنت)
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توقع رجل الأعمال والمطور الأمريكي الشهير بيل غيتس أن تطور التكنولوجيا، خاصة الذكاء الصناعي، قد يجعل أسبوع العمل لثلاثة أيام في المستقبل. جاء ذلك على لسان الملياردير في برنامج «?What Now»، حيث استضافه الممثل الكوميدي الشهير ومقدم البرامج التلفزيونية تريفور نوح.

ونقلت جريدة «كوميرسانت» قول غيتس: «إذا وصل المجتمع في مرحلة ما حيث يمكنك فيها العمل لثلاثة أيام فقط في الأسبوع أو نحو ذلك، فمن المحتمل أن يكون هذا أمرا جيدا».

تطور التكنولوجيا لن يؤدي إلى فقدان الناس وظائفهم
في الوقت نفسه، يرى الملياردير أن تطور التكنولوجيا لن يؤدي إلى فقدان الناس وظائفهم بشكل جماعي. وأعاد إلى الأذهان أنه قبل 100 عام كان معظم البشر يعملون في الزراعة، ثم انتقلوا بسهولة إلى أنواع جديدة من الأنشطة.

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وحسب رجل الأعمال، فإن المزيد من استخدام الذكاء الصناعي وتقنيات أخرى سيمكّن الناس من العمل أكثر في مجالات مثل التعليم ورعاية المسنين، وما إلى ذلك.

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