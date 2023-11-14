توقعات بتحقيق السوق العالمية للسلع الفاخرة رقمًا قياسيًا خلال 2023

القاهرة - بوابة الوسط

بعد النمو الذي شهدته السوق العالمية للسلع الفاخرة خلال مرحلة ما بعد جائحة «كوفيد-19»، عادت مرة أخرى للتباطؤ هذا العام في حين يُتوقَّع أن تصل قيمتها في العام 2023 إلى 1500 مليار يورو، وأن تواصل نموها بهذه الوتيرة خلال السنوات المقبلة، على ما بينت دراسة أجرتها شركة «باين آند كومباني» للاستشارات.

وأشارت الدراسة التي نُشِرت الثلاثاء بالشراكة مع مؤسسة «ألتغاما» التي تضم أبرز الأسماء الإيطالية في مجال السلع الفاخرة، إلى أن قيمة السوق العالمية للسلع الفاخرة يُتوقّع أن تصل إلى 1500 مليار يورو العام 2023، مما يمثل نموًا بنسبة 8 إلى 10% مقارنة بالعام 2022، لتحقق تاليًا رقمًا قياسيًا جديدًا في القطاع.

وذكرت الدراسة أن السوق يفترض أن تستمر في النمو بنسبة 5 إلى 7% سنويًا حتى العام 2030، على الرغم من احتمال تسجيل بعض التعثرات، بحسب وكالة «فرانس برس».

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362 مليار يورو إيرادات متوقعة للسلع الفاخرة الشخصية بنهاية 2023

وفي العام 2023، واصل قطاع «السلع الفاخرة الشخصية» الذي يشمل الأزياء والسلع الجلدية والمجوهرات والساعات ومستحضرات التجميل نموه فيما يُتوقَّع أن تصل إيراداته إلى 362 مليار يورو بحلول نهاية العام.

وقالت مديرة قسم المنتجات الفاخرة في شركة «باين آند كومباني» جويل دو مونغولفييه: «شهدنا تباطؤًا في معدل النمو بنسبة 4%، لكننا لا نزال متفوقين على أرقام العام 2019»، مضيفةً أن «قطاع السلع الفاخرة لا يزال حيويًا جدًا مع العلم أنه لم يتمكن من مواكبة وتيرة العامين السابقين اللذين سُجّل خلالهما معدّلا نمو تجاوزا 20%».

تزايد البحث عن تجربة مميزة

ولاحظت أن الاتجاه الذي كان سائدًا ما قبل الجائحة يعود، مع «زبائن يبحثون بشكل متزايد، ليس عن امتلاك منتج، بل عن تجربة مميزة»، مشيرة إلى نمو بـ14% في جانب التجربة هذا بقطاع الفنادق، و10% في مجال المطاعم و113% في الرحلات البحرية الفاخرة.

ومن الناحية الجغرافية، تشهد مختلف الدول نموًا باستثناء القارة الأميركية التي رغم تنافسها لتحتل صدارة السوق العالمية للسلع الفاخرة في العالم مع أوروبا، شهدت تراجعًا بنسبة 8%، بسبب حالة إرباك مرتبطة بالاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة.

وحققت السوق الصينية التي شهدت نموًا بنسبة 9% أداءً متباينًا، بحسب «جويل دو مونغولفييه»، التي قالت: «عندما أُزيلت القيود المرتبطة بالجائحة عن السوق في العام 2022، توقّعنا نتائج أكثر استدامة». ومع ذلك، فقد أسهم السياح الصينيون في انتعاش النمو بالمنطقة (اليابان وهونغ كونغ وماكاو).