«أوبك» تتوقع طلبا قويا على النفط في 2023

القاهرة - بوابة الوسط

توقعت منظمة «أوبك» زيادة الطلب على السوق النفطية خلال العام الجاري بنحو 100 ألف برميل يوميًا، وذلك رغم المعنويات السلبية في السوق.

ورفعت أوبك في تقريرها عن شهر أكتوبر الصادر يوم الإثنين توقعات نمو الطلب على النفط في 2023 بـ4% إلى 2.5 مليون يوميًا، مقارنة بتوقعها السابق.

تظهر أحدث البيانات زيادة واردات النفط الخام الصينية إلى 11.4 مليون برميل يوميًا في أكتوبر، وما زالت على المسار للوصول إلى مستوى قياسي سنوي جديد لهذا العام عند حوالي هذا المستوى، بحسب تقرير «أوبك» الذي نقل مقتطفات منه موقع «الشرق بلومبيرغ».

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مستوى قياسي لواردات الصين من النفط الخام

واستقرت واردات الصين من النفط الخام عند مستوى قياسي أعلى بكثير من متوسط 5 سنوات، إذ ارتفعت بنحو 240 ألف برميل يوميًا، على أساس شهري، مع ارتفاع واردات الخام على أساس سنوي بـ1.2 مليون برميل يوميًا.

وتتوقع المنظمة كذلك ارتفاع واردات الهند من النفط الخام في الربع الأخير من عام 2023، لتصل إلى مستوى قياسي هذا العام، في ظل نمو المعروض بدعم من إنتاج الولايات المتحدة والبرازيل وكازاخستان وغويانا والمكسيك والصين.

وباعت صناديق التحوط ومديرو الأصول، خلال شهر أكتوبر، عقودًا تعادل قيمتها أكثر من 200 مليون برميل من النفط منذ أواخر سبتمبر، أو حوالي 37% من إجمالي المراكز التي كانت تراهن على صعود النفط، وأدى ذلك إلى زيادة تقلبات السوق وتسارع انخفاض الأسعار.