بعد حرب غزة.. البنك الدولي يتوقع ارتفاع أسعار النفط إلى 90 دولارا للبرميل

القاهرة - بوابة الوسط

توقع تقرير صادر عن البنك الدولي ارتفاع متوسط أسعار النفط 90 دولارا للبرميل في الربع الحالي من العام 2023 قبل أن يتراجع متوسط سعر الخام إلى 81 دولارا للبرميل في المتوسط في السنة المقبلة مع تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي.

جاء ذلك وفق أحدث إصدار للبنك الدولي من نشرة «آفاق أسواق السلع الأولية» في نهاية أكتوبر الماضي عقب إندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث توقعت المؤسسة المالية الدولية ثلاثة سيناريوهات لأسعار النفط الذي سجل 80.72 دولار للبرميل اليوم الإثنين.

سيناريوهات أسعار النفط العالمية

وحسب البنك الدولي، فإن سيناريو «التعطل المحدود» يقود إلى «انخفاض إمدادات النفط العالمية بمقدار 500 ألف برميل إلى مليوني برميل يوميا، وهو ما يعادل تقريبا الانخفاض الذي شهدته الحرب الأهلية الليبية العام 2011، وفي ظل هذا السيناريو، سيرتفع سعر النفط مبدئيا بين 3% و13% مقارنة بمتوسط الفترة ربع سنوية الحالية بواقع 93 و 102 دولار للبرميل».



أما في سيناريو «التعطل المتوسط» - وهو ما يعادل تقريبا حرب العراق في العام 2003 - ستتراجع إمدادات النفط العالمية بما يتراوح بين 3 ملايين و5 ملايين برميل يوميا، مما يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع بنسبة 21% إلى 35% في البداية بواقع 109 دولارات و121 دولارا للبرميل.

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وأخيرا، وحسب سيناريو «التعطل الكبير» -على غرار الحظر النفطي الذي فرضته الدول العربية في العام 1973- ستنكمش إمدادات النفط العالمية بمقدار 6 ملايين إلى 8 ملايين برميل يوميا، مما يدفع الأسعار إلى الارتفاع بنسبة 56% إلى 75% في البداية بواقع 140 دولارا و157 دولارا للبرميل، وفق تقرير البنك الدولي.

النفط والحرب في غزة

وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية إندرميت جيل: «الصراع الأخير في منطقة الشرق الأوسط (الحرب على غزة) يأتي في أعقاب أكبر صدمة شهدتها أسواق السلع الأولية منذ سبعينيات القرن الماضي، وهي حرب روسيا على أوكرانيا، ولهذه الصدمة آثار مدمرة على الاقتصاد العالمي لا تزال قائمة حتى يومنا هذا».

ودعا جيل واضعي السياسات إلى «توخي اليقظة والحذر»، محذرا من أن «الاقتصاد العالمي سيواجه صدمة مزدوجة في مجال الطاقة للمرة الأولى منذ عقود، ليس فقط من الحرب في أوكرانيا، ولكن أيضا من الشرق الأوسط».



وحث البنك الدولي «الدول النامية على اتخاذ الاحتياطات أو الخطوات اللازمة للتعامل مع الزيادة المحتملة في التضخم العام»، داعيا الحكومات إلى «تجنب القيود التجارية مثل فرض الحظر على تصدير المواد الغذائية والأسمدة نظرا لمخاطر تفاقم انعدام الأمن الغذائي».