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انكماش مؤشر أسعار المستهلكين في الصين خلال أكتوبر

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 نوفمبر 2023, 08:15 صباحا
انكماش مؤشر أسعار المستهلكين في الصين خلال أكتوبر
أحد الأسواق في الصين. (أرشيفية: الإنترنت)
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سجل مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، انكماشا جديدا خلال شهر أكتوبر الماضي، إذ تعاني الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم مع حالة من التعافي المتباين من جائحة «كورونا».

وأظهرت بيانات صادرة عن المكتب الوطني الصيني للإحصاء، اليوم الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين انكمش بنحو 0.2% في أكتوبر على أساس سنوي، متجاوزا توقعات انخفاضه بنحو 0.1%.، كما نقلت شبكة «سي إن بي سي».

وعلى أساس شهري، فانكمش المؤشر في الصين بنحو 0.1%..

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كما تباطأ التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الطعام والوقود إلى 0.6% الشهر الماضي، مقارنة بمستويات 0.8% في سبتمبر.

وكانت أسعار المستهلكين في الصين قد انزلقت نحو الانكماش في يوليو، وعادت إلى النطاق الإيجابي في أغسطس، لكنها استقرت في سبتمبر.

يأتي ذلك فيما انكمشت أسعار المنتجين كذلك بنسبة 2.6% وهي وتيرة أقل بنحو 0.1% من التقديرات. ويشكل التراجع في أسعار المنتجين الانخفاض الـ13 الشهري على التوالي.

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