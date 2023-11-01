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أسعار النفط ترتفع قبل اجتماع الاحتياطي الفدرالي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 نوفمبر 2023, 08:36 صباحا
أسعار النفط ترتفع قبل اجتماع الاحتياطي الفدرالي
رافعات مضخات النفط في روسيا، 4 يونيو 2023. (رويترز)
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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء، قبيل اجتماعات رئيسية للبنوك المركزية العالمية هذا الأسبوع بما في ذلك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، في حين تراقب السوق عن كثب أحدث التطورات في قطاع غزة.

وزادت العقود الآجلة لخام «برنت» لتسليم يناير 0.3% أو 28 سنتا إلى 85.30 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت أكثر من 1% أمس الثلاثاء، وربحت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 0.2%، أو 16 سنتا، لتسجل 81.02 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

ترقب لموقف سعر الفائدة الأميركية
وقال كبير محللي السوق في «أواندا» إدوارد مويا إن أسعار النفط الخام تستقر قبل صدور قرار جديد بشأن سعر الفائدة من اللجنة الفدرالية التي تحدد اتجاه السياسة النقدية الأميركية.

وتتأثر الأسعار أيضا بالأحداث في قطاع غزة، إذ أسفرت غارة لقوات الاحتلال أمس الثلاثاء على مخيم جباليا المكتظ بالسكان عن وفاة وإصابة نحو 400 شخص وفق ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.

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