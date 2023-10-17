أسعار النفط تتراجع وسط آمال بتخفيف أميركا العقوبات على فنزويلا

القاهرة - بوابة الوسط

تراجعت أسعار النفط قليلا اليوم الثلاثاء بعد أن تراجعت أكثر من دولار أمس الإثنين وسط آمال بأن تخفف الولايات المتحدة العقوبات على فنزويلا المنتجة للنفط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» خمسة سنتات إلى 89.60 دولار للبرميل، في حين هبط خام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 23 سنتا إلى 86.43 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

تخفيف العقوبات الأميركية على فنزويلا

وقالت مصادر متعددة إن الحكومة والمعارضة الفنزويلية من المقرر أن تستأنفا المحادثات المتوقفة منذ فترة طويلة، اليوم الثلاثاء، وفتح الرئيس نيكولاس مادورو الباب أمام مشاركة المعارضة في انتخابات 2024 المقبلة، وهي خطوة قد تؤدي إلى تخفيف واشنطن العقوبات.

ومنذ العام 2019، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على صادرات النفط من فنزويلا، العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، لمعاقبة حكومة مادورو بعد انتخابات العام 2018 التي اعتبرتها واشنطن صورية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.