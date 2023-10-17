  • Alwasat News
Atwasat

أسعار النفط تتراجع وسط آمال بتخفيف أميركا العقوبات على فنزويلا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 أكتوبر 2023, 07:30 صباحا
أسعار النفط تتراجع وسط آمال بتخفيف أميركا العقوبات على فنزويلا
ناقلات نفط تبحر على طول خليج ناخودكا قرب ميناء ناخودكا في روسيا، 12 أغسطس 2022. (رويترز)
alwasat radio

تراجعت أسعار النفط قليلا اليوم الثلاثاء بعد أن تراجعت أكثر من دولار أمس الإثنين وسط آمال بأن تخفف الولايات المتحدة العقوبات على فنزويلا المنتجة للنفط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» خمسة سنتات إلى 89.60 دولار للبرميل، في حين هبط خام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 23 سنتا إلى 86.43 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

تخفيف العقوبات الأميركية على فنزويلا
وقالت مصادر متعددة إن الحكومة والمعارضة الفنزويلية من المقرر أن تستأنفا المحادثات المتوقفة منذ فترة طويلة، اليوم الثلاثاء، وفتح الرئيس نيكولاس مادورو الباب أمام مشاركة المعارضة في انتخابات 2024 المقبلة، وهي خطوة قد تؤدي إلى تخفيف واشنطن العقوبات.

ومنذ العام 2019، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على صادرات النفط من فنزويلا، العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، لمعاقبة حكومة مادورو بعد انتخابات العام 2018 التي اعتبرتها واشنطن صورية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أسيرة إسرائيلية لدى حماس: «اعتنوا بي وعالجوني وقدموا لي الدواء»

أسيرة إسرائيلية لدى حماس: «اعتنوا بي وعالجوني وقدموا لي الدواء»
تشييع جثمان الطفل الفلسطيني وديع الفيوم ضحية الكراهية في أميركا

تشييع جثمان الطفل الفلسطيني وديع الفيوم ضحية الكراهية في أميركا
«الحقيقة التي لا توصف عن المأساة الليبية»

«الحقيقة التي لا توصف عن المأساة الليبية»
نص إحاطة باتيلي إلى مجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا (16 أكتوبر 2023)

نص إحاطة باتيلي إلى مجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا (16 أكتوبر 2023)
كولومبيا تطلب من السفير الإسرائيلي الاعتذار ومغادرة أراضيها

كولومبيا تطلب من السفير الإسرائيلي الاعتذار ومغادرة أراضيها
تأكيد وزاري على انطلاق الدوري الليبي الممتاز في موعده (صور)

تأكيد وزاري على انطلاق الدوري الليبي الممتاز في موعده (صور)
الاحتلال: لا وقف إطلاق نار أو مساعدات إنسانية لغزة مقابل إخراج الأجانب

الاحتلال: لا وقف إطلاق نار أو مساعدات إنسانية لغزة مقابل إخراج الأجانب
«الغذاء والدواء» الأميركية تقترح فرض حظر على منتجات تمليس الشعر الكيميائية

«الغذاء والدواء» الأميركية تقترح فرض حظر على منتجات تمليس الشعر الكيميائية
«بورش» تجري قيادة اختبارية لـ«بوكستر» الكهربائية

«بورش» تجري قيادة اختبارية لـ«بوكستر» الكهربائية
بايدن يندد بقتل الطفل الفلسطيني وديع.. ويصف الجريمة بـ«عمل كراهية مروّع»

بايدن يندد بقتل الطفل الفلسطيني وديع.. ويصف الجريمة بـ«عمل كراهية مروّع»
أميركي يقتل طفلا فلسطينيا بـ26 طعنة ويصيب أمه في شيكاغو

أميركي يقتل طفلا فلسطينيا بـ26 طعنة ويصيب أمه في شيكاغو
في بيان مشترك.. مثقفون عرب يعلنون دعمهم غير المحدود لأهل غزة

في بيان مشترك.. مثقفون عرب يعلنون دعمهم غير المحدود لأهل غزة
السيسي خلال استقبال بلينكن: رد الفعل الإسرائيلي يتجاوز حق الدفاع عن النفس ويتحول إلى عقاب جماعي لقطاع غزة

السيسي خلال استقبال بلينكن: رد الفعل الإسرائيلي يتجاوز حق الدفاع عن النفس ويتحول...
كريم بنزيما: القصف الإسرائيلي ظالم ولا يستثني النساء والأطفال

كريم بنزيما: القصف الإسرائيلي ظالم ولا يستثني النساء والأطفال
الكويت: لا نزال في حالة حرب مع العصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة

الكويت: لا نزال في حالة حرب مع العصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة
بلينكن: حلفاء الولايات المتحدة العرب لا يريدون اتّساع نطاق الحرب

بلينكن: حلفاء الولايات المتحدة العرب لا يريدون اتّساع نطاق الحرب
اتحاد الكرة يستحدث «بطولة الرديف» لأندية الدوري الممتاز

اتحاد الكرة يستحدث «بطولة الرديف» لأندية الدوري الممتاز
لعبة «جيوغيسر» الجغرافية تفرض نفسها على خريطة الرياضة الإلكترونية

لعبة «جيوغيسر» الجغرافية تفرض نفسها على خريطة الرياضة الإلكترونية
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
اجتماعات «النقد» لم تسفر عن تحركات ملموسة لأفريقيا
اجتماعات «النقد» لم تسفر عن تحركات ملموسة لأفريقيا
صندوق النقد يتفق على زيادة حصص التمويل واعتماد مقعد جديد لأفريقيا
صندوق النقد يتفق على زيادة حصص التمويل واعتماد مقعد جديد لأفريقيا
مخاوف من تداعيات العدوان الإسرائيلي في غزة على الأسواق العالمية
مخاوف من تداعيات العدوان الإسرائيلي في غزة على الأسواق العالمية
أسعار النفط تستقر وسط ترقب للأحداث في غزة
أسعار النفط تستقر وسط ترقب للأحداث في غزة
روسيا تنضم إلى الصين وتعلق واردات اليابان من المأكولات البحرية
روسيا تنضم إلى الصين وتعلق واردات اليابان من المأكولات البحرية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ما تداعيات الإغلاق الفدرالي في الولايات المتحدة حال حدوثه؟
ما تداعيات الإغلاق الفدرالي في الولايات المتحدة حال حدوثه؟...
صندوق النقد يبقي على توقعاته للنمو العالمي عند 3% للعام الحالي
صندوق النقد يبقي على توقعاته للنمو العالمي عند 3% للعام ......
«فيراري» تسمح باستخدام العملات المشفرة في شراء سياراتها بالولايات المتحدة
«فيراري» تسمح باستخدام العملات المشفرة في شراء سياراتها ......
«الضرائب» الأميركية تطالب «ميكروسوفت» بدفع نحو 29 مليار دولار
«الضرائب» الأميركية تطالب «ميكروسوفت» بدفع نحو 29 مليار ......
دراسة: غلاء المعيشة في بريطانيا يقلص أعمار السكان
دراسة: غلاء المعيشة في بريطانيا يقلص أعمار السكان...
المزيد
بدء تشغيل مطار مولته الصين في كمبوديا
بدء تشغيل مطار مولته الصين في كمبوديا...
أسعار النفط تتراجع وسط آمال بتخفيف أميركا العقوبات على فنزويلا
أسعار النفط تتراجع وسط آمال بتخفيف أميركا العقوبات على ......
ميلوني تكشف ميزانيتها المقترحة لـ2024 معتمدة على التخفيضات الضريبية
ميلوني تكشف ميزانيتها المقترحة لـ2024 معتمدة على التخفيضات ......
روسيا تنضم إلى الصين وتعلق واردات اليابان من المأكولات البحرية
روسيا تنضم إلى الصين وتعلق واردات اليابان من المأكولات ......
أسعار النفط تستقر وسط ترقب للأحداث في غزة
أسعار النفط تستقر وسط ترقب للأحداث في غزة...
المزيد