«لوفتهانزا» تعلق رحلاتها الجوية إلى بيروت بسبب التوتر في الشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط

علّقت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا مساء الجمعة رحلاتها إلى بيروت حتى 16 أكتوبر الحالي، «بسبب الوضع الحالي في الشرق الأوسط»، وفق ما أفاد ناطق باسم الشركة لوكالة «فرانس برس».

وأكد الناطق معلومات أوردها راكبان بعد تعذر صعودهما على متن رحلة للشركة من فرانكفورت إلى بيروت.

- «لوفتهانزا» تعلن خفض عدد رحلاتها إلى الأراضي المحتلة بعد عملية حماس

والسبت الماضي، قررت «لوفتهانزا»، تقليص رحلاتها إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي، مع إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى.

وأوضح الناطق باسم الشركة حينها أنه «نظرًا للوضع الأمني الحالي في تل أبيب»، ستسير المجموعة الألمانية رحلة واحدة فقط إلى فرانكفورت، و«تم إلغاء جميع رحلات لوفتهانزا الأخرى من وإلى تل أبيب هذا السبت».