  • Alwasat News
Atwasat

«لوفتهانزا» تعلق رحلاتها الجوية إلى بيروت بسبب التوتر في الشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 أكتوبر 2023, 09:00 صباحا
«لوفتهانزا» تعلق رحلاتها الجوية إلى بيروت بسبب التوتر في الشرق الأوسط
مجموعة لوفتهانزا الألمانية للملاحة الجوية. (الإنترنت)
alwasat radio

علّقت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا مساء الجمعة رحلاتها إلى بيروت حتى 16 أكتوبر الحالي، «بسبب الوضع الحالي في الشرق الأوسط»، وفق ما أفاد ناطق باسم الشركة لوكالة «فرانس برس».

وأكد الناطق معلومات أوردها راكبان بعد تعذر صعودهما على متن رحلة للشركة من فرانكفورت إلى بيروت.

- «لوفتهانزا» تعلن خفض عدد رحلاتها إلى الأراضي المحتلة بعد عملية حماس

والسبت الماضي، قررت «لوفتهانزا»، تقليص رحلاتها إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي، مع إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى.

 وأوضح الناطق باسم الشركة حينها أنه «نظرًا للوضع الأمني الحالي في تل أبيب»، ستسير المجموعة الألمانية رحلة واحدة فقط إلى فرانكفورت، و«تم إلغاء جميع رحلات لوفتهانزا الأخرى من وإلى تل أبيب هذا السبت».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أميركي يعترف بسرقته الحذاء الأحمر الشهير من «ذي ويزرد أوف أوز»

أميركي يعترف بسرقته الحذاء الأحمر الشهير من «ذي ويزرد أوف أوز»
«الموت أفضل من الرحيل».. غزة في مواجهة إنذار الإخلاء والاحتلال يتأهب لاجتياح بري

«الموت أفضل من الرحيل».. غزة في مواجهة إنذار الإخلاء والاحتلال يتأهب لاجتياح بري
السعودية: نرفض بشكل قاطع دعوات تهجير الفلسطينيين من غزة

السعودية: نرفض بشكل قاطع دعوات تهجير الفلسطينيين من غزة
كاريكاتير حليم - عملية «طوفان الأقصى»

كاريكاتير حليم - عملية «طوفان الأقصى»
مقتل مصور بوكالة «رويترز» نتيجة قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

مقتل مصور بوكالة «رويترز» نتيجة قصف إسرائيلي على جنوب لبنان
رابطة الدوري الإنجليزي تدين العنف ضد المدنيين في غزة وإسرائيل

رابطة الدوري الإنجليزي تدين العنف ضد المدنيين في غزة وإسرائيل
لمن ستغرد العصافير في درنة

لمن ستغرد العصافير في درنة
وفاة أبرز وجوه مكافحة التنمّر المدرسيّ في كوريا الجنوبية تثير حزناً كبيراً

وفاة أبرز وجوه مكافحة التنمّر المدرسيّ في كوريا الجنوبية تثير حزناً كبيراً
الاحتلال يعلن مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي منذ بدء عملية «طوفان الأقصى»

الاحتلال يعلن مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي منذ بدء عملية «طوفان الأقصى»
المنتخب الوطني يواجه ليبيريا والنيجر استعداداً لتصفيات مونديال 2026

المنتخب الوطني يواجه ليبيريا والنيجر استعداداً لتصفيات مونديال 2026
«رحيل آريس».. كتاب الذاكرة وأسئلة اليوم والأمس

«رحيل آريس».. كتاب الذاكرة وأسئلة اليوم والأمس
قرعة كأس أمم أفريقيا 2023.. تونس في «مجموعة الموت»

قرعة كأس أمم أفريقيا 2023.. تونس في «مجموعة الموت»
السيسي يؤكد ضرورة بقاء سكان غزة صامدين على أرضهم

السيسي يؤكد ضرورة بقاء سكان غزة صامدين على أرضهم
ماكرون يحرِّض الاحتلال الإسرائيلي على «رد قوي» ضد حماس

ماكرون يحرِّض الاحتلال الإسرائيلي على «رد قوي» ضد حماس
في العدد 412: أسبوع عزل بنغازي.. و«طوفان الأقصى»

في العدد 412: أسبوع عزل بنغازي.. و«طوفان الأقصى»
شاهد «في التسعين»: تحضيرات المنتخب الودية.. وموعد «دورينا»

شاهد «في التسعين»: تحضيرات المنتخب الودية.. وموعد «دورينا»
الصين: عدم تحقيق العدالة للفلسطينيين لب صراع الشرق الأوسط

الصين: عدم تحقيق العدالة للفلسطينيين لب صراع الشرق الأوسط
أرض الميعاد

أرض الميعاد
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
النفايات الإلكترونية تحوي معادن بقيمة 9.5 مليار دولار
النفايات الإلكترونية تحوي معادن بقيمة 9.5 مليار دولار
نجاح اختبار أول توربين غاز يعمل 100% بالهيدروجين في العالم
نجاح اختبار أول توربين غاز يعمل 100% بالهيدروجين في العالم
ارتفاع سرقات المتاجر في بريطانيا وأصحابها يدعون السلطات للتحرك
ارتفاع سرقات المتاجر في بريطانيا وأصحابها يدعون السلطات للتحرك
«فلاي دبي» تصبح أول شركة طيران دولية تستأنف رحلاتها إلى كابول
«فلاي دبي» تصبح أول شركة طيران دولية تستأنف رحلاتها إلى كابول
بوركينا فاسو تتفق مع روسيا على بناء محطة نووية
بوركينا فاسو تتفق مع روسيا على بناء محطة نووية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ما تداعيات الإغلاق الفدرالي في الولايات المتحدة حال حدوثه؟
ما تداعيات الإغلاق الفدرالي في الولايات المتحدة حال حدوثه؟...
صندوق النقد يبقي على توقعاته للنمو العالمي عند 3% للعام الحالي
صندوق النقد يبقي على توقعاته للنمو العالمي عند 3% للعام ......
الوكالة الدولية للطاقة: حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية ممكن بفضل ازدهار الطاقة النظيفة
الوكالة الدولية للطاقة: حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية ممكن ......
دومبروفسكيس: قوانين الأمن القومي الجديدة في الصين تقلق الشركات الأوروبية
دومبروفسكيس: قوانين الأمن القومي الجديدة في الصين تقلق ......
دراسة: غلاء المعيشة في بريطانيا يقلص أعمار السكان
دراسة: غلاء المعيشة في بريطانيا يقلص أعمار السكان...
المزيد
«فيراري» تسمح باستخدام العملات المشفرة في شراء سياراتها بالولايات المتحدة
«فيراري» تسمح باستخدام العملات المشفرة في شراء سياراتها ......
بوريل: الثقة المتبادلة بين الاتحاد الأوروبي والصين قُوضت
بوريل: الثقة المتبادلة بين الاتحاد الأوروبي والصين قُوضت...
«لوفتهانزا» تعلق رحلاتها الجوية إلى بيروت بسبب التوتر في الشرق الأوسط
«لوفتهانزا» تعلق رحلاتها الجوية إلى بيروت بسبب التوتر في ......
بوركينا فاسو تتفق مع روسيا على بناء محطة نووية
بوركينا فاسو تتفق مع روسيا على بناء محطة نووية...
«فلاي دبي» تصبح أول شركة طيران دولية تستأنف رحلاتها إلى كابول
«فلاي دبي» تصبح أول شركة طيران دولية تستأنف رحلاتها إلى ......
المزيد