رئيس مؤتمر المناخ يعد التخلي عن نظام الطاقة الحالي غير ممكن الآن

القاهرة - بوابة الوسط

دعا رئيس مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP 28»، الإماراتي سلطان الجابر الأحد، إلى التخلي عن فكرة التخلص سريعا عن مصادر الطاقة الحالية، سعيا لتحقيق أهداف معركة المناخ.

وقال خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالرياض: «لا يمكننا فصل نظام الطاقة الحالي اليوم قبل أن نبني نظام الغد الجديد. إنه ببساطة أمر غير عملي أو ممكن»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف المسؤول الذي يرأس شركة «مصدر» للطاقة المتجددة الحكومية وشركة النفط الوطنية الإماراتية (أدنوك)، ويتولّى منصب وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «علينا أن نفصل الحقائق عن الخيال، وتجنب فخ الانقسام».

انتقادات واسعة لاختيار رئيس «أدنوك» رئيسا لـ«COP 28»

وأثار اختيار الإمارات - المنتج الرئيسي للنفط - لاستضافة الحدث المناخي انتقادات مجموعات مدافعة عن البيئة، محذّرة من أن قيادة دولة نفطية النقاشات يمكن أن يبطئ التقدم في مكافحة الاحتباس الحراري، وكذلك الأمر بالنسبة لاختيار رئيس «أدنوك» رئيسا لـ«COP 28». لكن الجابر حصل على دعم أطراف رئيسية في مؤتمر المناخ، بما في ذلك مبعوث المناخ الأميركي جون كيري، خصوصا بعدما أكد أن «الخفض التدريجي للوقود الأحفوري أمر لا مفر منه».

وقد دعت الدول المنتجة للنفط إلى مواصلة الاستثمار في الوقود الأحفوري، لضمان أمن الطاقة، حتى في الوقت الذي تتطلع هذه الدول إلى التحول في نهاية المطاف بعيدا عن مصادر الطاقة التقليدية.

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وقال منظمو المؤتمر في الرياض، في بيان الأحد، إن المحادثات في العاصمة السعودية تستهدف «تسليط الضوء على التحديات والحلول في المنطقة الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ»، مضيفين أن المنطقة تواجه بالفعل ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه، حيث لا يحصل أكثر من 60% من السكان إلا على قدر ضئيل للغاية من المياه الصالحة للشرب، إن وجدت. وحذروا من أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى مزيد من الجفاف الحاد.

من جهته، أكد الأمين التنفيذي لتغير المناخ التابع للأمم المتحدة، سيمون ستيل، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «تقف عند مفترق طرق»، مضيفا: «المنطقة لا تواجه الآثار المدمرة لتغير المناخ فحسب، بل تواجه أيضا التحدي المتمثّل في تحويل اقتصاداتها لضمان الرخاء في عالم متسق مع ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية».