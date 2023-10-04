  • Alwasat News
Atwasat

إضراب أكثر من 75 ألف عامل في قطاع الصحة الأميركي لثلاثة أيام

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 أكتوبر 2023, 07:26 مساء
إضراب أكثر من 75 ألف عامل في قطاع الصحة الأميركي لثلاثة أيام
ممرضات خلال تظاهرة خارج مقر كايزر برمنانت في كاليفورنيا. (أ ف ب)
alwasat radio

بدأ أكثر من 75 ألف موظف في «كايزر برمنانت» أحد أكبر الإضرابات للعاملين في قطاع الرعاية الصحية في التاريخ الأميركي الحديث الأربعاء بعد الإخفاق في حل نزاع بشأن أعداد الموظفين.

يأتي الإضراب في أكبر منظمة أميركية غير ربحية للرعاية الصحية خلال عام شهد ارتفاعًا كبيرًا في معدلات التضخم أدى لتحركات من أجل المطالبة بزيادة الأجور في الولايات المتحدة، من هوليوود وصولًا إلى ديترويت. وبدأ إضراب أعضاء النقابة في «كايزر برمنانت» صباح الأربعاء في مقار في فيرجينيا وواشنطن، بحسب «فرانس برس».

ومن المقرر أن يمتد إلى الساحل الغربي في وقت لاحق من اليوم حيث الجزء الأكبر من القوة العاملة في الشركة. وأفادت «كايزر» بأنها وضعت خطط طوارئ للحد من تأثير الإضراب، لكنها حذّرت الزبائن من أن عليهم توقّع فترات انتظار «أطول من المعتاد»، بحسب بيان نشر على موقعها.

أكبر إضراب للعاملين في قطاع الرعاية الصحية 
وأكد «ائتلاف نقابات كايزر برمنانت» الذي يمثّل نقابات محلية الشهر الماضي بأن الإضراب الذي سيستمر ثلاثة أيام سيكون «أكبر إضراب للعاملين في قطاع الرعاية الصحية في تاريخ الولايات المتحدة».

-  إضراب متزامن غير مسبوق للأطباء الاستشاريين والمبتدئين في إنجلترا
-  العاملون بقطاع الخدمات الصحية في إنجلترا يبدأون إضرابًا جديدًا

يطالب الاتحاد بزيادة الأجور لجميع الموظفين والحماية من التعاقد من الباطن ومن الاستعانة بعمال من الخارج، إلى جانب مطالب أخرى، وفق بيانات صدرت عن الائتلاف مؤخرًا. وهدد بتحرّك إضافي في نوفمبر «إذا واصلت كايزر القيام بممارسات عمالية غير منصفة».

وأعربت «كايزر برمنانت» عن «خيبة أملها» حيال الإضراب، مضيفة بأنها تخطط للمحافظة على عمل مراكزها الطبية خلال الإضراب الذي يستمر ثلاثة أيام. وأضافت «ستبقى مراكزنا الطبية مفتوحة خلال الإضراب، وسيبقى فيها أطباؤنا والمدراء والموظفون من أصحاب الخبرة والمدرّبين».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بوابة الوسط» تستعرض تاريخ جائزة نوبل قبل إطلاق نسخة 2023

«بوابة الوسط» تستعرض تاريخ جائزة نوبل قبل إطلاق نسخة 2023
من هو التونسي منجي باوندي أحد الفائزين بجائزة نوبل للكيمياء؟

من هو التونسي منجي باوندي أحد الفائزين بجائزة نوبل للكيمياء؟
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: جولة في فضاء الرياضة

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: جولة في فضاء الرياضة
أول لقاح لسرطان الثدي يدخل مرحلة التجارب السريرية على البشر

أول لقاح لسرطان الثدي يدخل مرحلة التجارب السريرية على البشر
تحويل مركبة «تويوتا APM» إلى «حافلة للقطط»

تحويل مركبة «تويوتا APM» إلى «حافلة للقطط»
كاريكاتير خيري - «البق» يهاجم العاصمة الفرنسية باريس

كاريكاتير خيري - «البق» يهاجم العاصمة الفرنسية باريس
آثار كارثية لتسارع ذوبان الغطاء الجليدي في غرينلاند

آثار كارثية لتسارع ذوبان الغطاء الجليدي في غرينلاند
بمشاركة المعتصم المصراتي.. براغا يحصد أول 3 نقاط بدوري أبطال أوروبا

بمشاركة المعتصم المصراتي.. براغا يحصد أول 3 نقاط بدوري أبطال أوروبا
مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية

مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية
وسائل إعلام بلجيكية تكشف تفاصيل مرتبطة بقضية السفيرة الجراري في بروكسل

وسائل إعلام بلجيكية تكشف تفاصيل مرتبطة بقضية السفيرة الجراري في بروكسل
البرلمان الأوروبي يمنح الضوء الأخضر لقانون حول تعددية الإعلام واستقلاليته

البرلمان الأوروبي يمنح الضوء الأخضر لقانون حول تعددية الإعلام واستقلاليته
هل يفوز سلمان رشدي بجائزة نوبل للآداب؟

هل يفوز سلمان رشدي بجائزة نوبل للآداب؟
تغطية خاصة: درنة والبنك الدولي

تغطية خاصة: درنة والبنك الدولي
تغطية خاصة: المجتمع الأهلي في درنة بعد الكارثة.. إرادة البقاء

تغطية خاصة: المجتمع الأهلي في درنة بعد الكارثة.. إرادة البقاء
«تحقيقات»: شوارع ليبيا تحت رحمة المطر

«تحقيقات»: شوارع ليبيا تحت رحمة المطر
سيدات يطالبن الدنمارك بتعويضات بعد حرمانهن من الإنجاب

سيدات يطالبن الدنمارك بتعويضات بعد حرمانهن من الإنجاب
كاريكاتير حليم - «كاشيك» المسؤول!

كاريكاتير حليم - «كاشيك» المسؤول!
«فيديو مفبرك».. توم هانكس آخر ضحايا الذكاء الصناعي

«فيديو مفبرك».. توم هانكس آخر ضحايا الذكاء الصناعي
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
100 روبل مقابل الدولار الواحد.. تراجع جديد للروبل رغم إجراءات «المركزي الروسي» لمواجهة التضخم
100 روبل مقابل الدولار الواحد.. تراجع جديد للروبل رغم إجراءات ...
نيجيريا.. عمال يلغون إضرابا بعد إعلان الحكومة تدابير اقتصادية
نيجيريا.. عمال يلغون إضرابا بعد إعلان الحكومة تدابير اقتصادية
أسعار النفط تتراجع قبل اجتماع «أوبك بلس»
أسعار النفط تتراجع قبل اجتماع «أوبك بلس»
السعودية تؤكد استمرار خفض إنتاج النفط مليون برميل يوميا إلى نهاية 2023
السعودية تؤكد استمرار خفض إنتاج النفط مليون برميل يوميا إلى نهاية...
بابا الفاتيكان يدعو قمة «كوب28» إلى اتخاذ قرارات ملزمة بشأن الطاقة النظيفة
بابا الفاتيكان يدعو قمة «كوب28» إلى اتخاذ قرارات ملزمة بشأن ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ما تداعيات الإغلاق الفدرالي في الولايات المتحدة حال حدوثه؟
ما تداعيات الإغلاق الفدرالي في الولايات المتحدة حال حدوثه؟...
أسعار النفط ترتفع مع توقعات باستمرار انخفاض الإمدادات لنهاية 2023
أسعار النفط ترتفع مع توقعات باستمرار انخفاض الإمدادات لنهاية......
إيلون ماسك يدرس فرض رسم اشتراك على مستخدمي «إكس»
إيلون ماسك يدرس فرض رسم اشتراك على مستخدمي «إكس»...
الوكالة الدولية للطاقة: حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية ممكن بفضل ازدهار الطاقة النظيفة
الوكالة الدولية للطاقة: حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية ممكن ......
أسعار النفط ترتفع مع تراجع إنتاج الخام في أميركا
أسعار النفط ترتفع مع تراجع إنتاج الخام في أميركا...
المزيد
إضراب أكثر من 75 ألف عامل في قطاع الصحة الأميركي لثلاثة أيام
إضراب أكثر من 75 ألف عامل في قطاع الصحة الأميركي لثلاثة أيام...
«أوبك بلس» يبقي على خطته لخفض الانتاج من أجل دعم اسعار النفط
«أوبك بلس» يبقي على خطته لخفض الانتاج من أجل دعم اسعار النفط...
الاتحاد الأوروبي يعزز اعتماده على الغاز الطبيعي الروسي كمصدر أساسي للطاقة
الاتحاد الأوروبي يعزز اعتماده على الغاز الطبيعي الروسي كمصدر......
بابا الفاتيكان يدعو قمة «كوب28» إلى اتخاذ قرارات ملزمة بشأن الطاقة النظيفة
بابا الفاتيكان يدعو قمة «كوب28» إلى اتخاذ قرارات ملزمة بشأن ......
السعودية تؤكد استمرار خفض إنتاج النفط مليون برميل يوميا إلى نهاية 2023
السعودية تؤكد استمرار خفض إنتاج النفط مليون برميل يوميا إلى ......
المزيد