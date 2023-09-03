لمواجة ارتفاع أسعاره.. مصر تتحوّط على ثلث الاحتياطي النفطي حتى منتصف 2024

القاهرة - بوابة الوسط

في مسعى لمواجهة ارتفاع أسعار النفط، قررت الحكومة المصرية التحوط على ما يصل إلى 35% من احتياجاتها البترولية للسنة المالية الحالية 2023/2024، التي تنتهي يونيو المقبل.

اعتمدت مصر سعر برميل النفط عند 80 دولاراً في ميزانية السنة المالية الحالية 2023/2024، بتراجع 15% عن سعر البرميل في الميزانية السابقة، فيما يتراوح سعر برميل النفط حالياً في الأسواق الدولية بين 85 و86 دولاراً، مما دفع الحكومة المصرية للتحوط على 35% من الاحتياطات النفطية في مصر، وذلك حسبما نقلت«الشرق بلومبرج» عن مسؤول رفيع طلب عدم ذكر اسمه.

وبحسب المسؤول المصري فأن "عقود التحوّط التي اتُّفق على تنفيذها يتراوح سعر البرميل فيها بين 75 و80 دولاراً، وجرى التحوّط على نحو 35% من إجمالي الاحتياجات البترولية التي نستوردها من الخارج سنويّاً البالغة 100 مليون برميل".

قفز دعم المواد البترولية في مصر 93.5% إلى 116 مليار جنيه في السنة المالية 2022/2023، حسب بيانات لوزارة المالية المصرية، فيما تستهدف الحكومة أن لا يتجاوز الدعم للسنة المالية الحالية 119.4 مليار جنيه.

