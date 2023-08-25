ألمانيا.. مساع حكومية لإنقاذ الاقتصاد من الانكماش

القاهرة - بوابة الوسط

هل أصبحت ألمانيا «الرجل المريض» الجديد في أوروبا؟ تهيمن الخشية من حصول تراجع اقتصادي، على أكبر اقتصاد أوروبي ما يعرض حكومة المستشار أولاف شولتس لضغوط جمة.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن تكون ألمانيا محرك الاتحاد الأوروبي سابقا، الدولة الصناعية الكبيرة الوحيدة التي ستشهد انكماشا في العام 2023، إلا أن العلاجات المقترحة لا تحظى بالإجماع في صفوف الائتلاف الحكومي الراهن، حسب وكالة «فرانس برس».

مشكلات الاقتصاد الألماني

يمر الاقتصاد الألماني بصعوبات، إذ إن نمو إجمالي الناتج المحلي أصبح معدوما بين أبريل ويونيو الماضيين بعد ربعين متتاليين من التراجع وفق أرقام نهائية نشرت الجمعة.

فعندما تعاني الصادرات والصناعة من مشكلات، تؤثر سلبا على الاقتصاد الألماني برمته، فهذان القطاعان الأساسيان في الاقتصاد الألماني يتأثران كثيرا بارتفاع الأسعار ونسب الفائدة وصعوبات الاقتصاد الصيني.

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وأوضح وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك لجريدة «دي تسايت»، «50% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي الألماني يتأتى من الصادرات.. الصادرات مصدر ثروتنا وعندما يضعف الاقتصاد العالمي، تتضرر ألمانيا أكثر من غيرها».

وتشكل الصين التي يواجه انتعاشها الاقتصادي صعوبات، شريك ألمانيا التجاري الأكبر، يضاف إلى ذلك أزمة الطاقة التي عانت منها الشركات الألمانية التي كانت تحصل على الغاز الروسي بأسعار منخفضة وباتت تشتريه من مزودين يفرضون أسعارا أعلى.

نصائح خبراء الاقتصاد

ورأى الخبير الاقتصادي مارسل فراتشكير أن «مشكلة ألمانيا ليست ظرفية بل بنيوية»، موضحا في تحليل صدر هذا الصيف أن ألمانيا بحاجة «إلى برنامج تحول على المدى الطويل مع ضخ كمية كبيرة من الاستثمارات وتخفيف الإجراءات البيروقراطية وتعزيز الأنظمة الاجتماعية».

وثمة إجماع واسع على تشخيص المشكلات التي تتمثل في عدم القدرة على توقع كلفة الطاقة على المدى المتوسط وعبء الضوابط والقواعد المعتمدة ونقص اليد العاملة المؤهلة والرقمنة البطيئة جدا التي تكبح الشركات في أكبر اقتصاد أوروبي.

ويتفق الجميع أيضا على أن «خفض الضرائب وبرنامج الإنعاش الاقتصادي التقليدية ليست الإجراءات المناسبة في ظل الوضع الراهن» على ما أكد خبير الاقتصاد سيبستيان دوليين.