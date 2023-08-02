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الأسواق الآسيوية تتعثر بعد خفض التصنيف الائتماني لأميركا

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأربعاء 02 أغسطس 2023, 10:32 صباحا
الأسواق الآسيوية تتعثر بعد خفض التصنيف الائتماني لأميركا
أداء الأسهم في بورصة نيويورك. (أرشيفية: الإنترنت)
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شهد أداء الأسهم الآسيوية، اليوم الأربعاء، تراجعا واسعا، متأثرة بإعلان وكالة «فيتش» خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بسبب ما اعتبرته تدهورا مستمرا في معايير الحوكمة.

وقاد مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ ومؤشر «نيكاي» الياباني الخسائر، إذ تراجعا 2% في تعاملات اليوم الأربعاء. كما تراجع مؤشر «توبكس» الياباني 1.1%، بينما تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا والأسهم المالية بشكل حاد، كما نقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية.

وبالمثل، انخفض مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية 1.4%، و«S&P/ASX 200» الأسترالي 0.9%، و«شنغهاي» المركب الصيني 0.8%.

البيت الأبيض «يرفض بشدة» قرار «فيتش» خفض التصنيف الائتماني لأميركا
«فيتش» تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة

خفض التصنيف الائتماني لأميركا يثير مخاوف المستثمرين
أثار قرار خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من «إيه إيه إيه» إلى «إيه إيه +» مخاوف بين حملة الأسهم الأجانب من التوجه لبيع سندات الخزانة الأميركية، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة أخرى في عوائد سندات الخزانة، ويحد من ارتفاع أسواق الأسهم.

وقد توقعت وكالة «فيتش» ارتفاع العجز الحكومي العام بالولايات المتحدة إلى 6.3% خلال العام 2023 من 3.7% خلال العام 2022.

وتعد الصين واليابان أكبر المستثمرين الأجانب في الدين الحكومي الأميركي، حيث يملكان معا ما تبلغ قيمته تريليوني دولار، أى ما يعادل تقريبا ربع قيمة سندات الخزانة الأميركية التي تحتفظ بها الدول الأجنبية، وتبلغ قيمتها 7.6 تريليون دولار.

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