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البيت الأبيض «يرفض بشدة» قرار «فيتش» خفض التصنيف الائتماني لأميركا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 أغسطس 2023, 07:17 صباحا
البيت الأبيض «يرفض بشدة» قرار «فيتش» خفض التصنيف الائتماني لأميركا
البيت الأبيض، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن البيت الأبيض رفضه «بشدة» قرار «فيتش» خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، بعدما اتخذت الوكالة الخطوة على خلفية الخلافات المتصلة برفع سقف الدين العام.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار: «نرفض بشدة هذا القرار»، مضيفة أن خفض تصنيف البلاد في حين حقق الرئيس جو بايدن «أقوى تعاف اقتصادي» بين كل الاقتصادات الكبرى في العالم أمر «يخالف الواقع»، حسب وكالة «فرانس برس».

خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة
خفّضت «فيتش» التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من «إيه إيه إيه» إلى «إيه إيه +»، مشيرة إلى عوامل تشمل «تآكل الحوكمة» خلال العقدين الأخيرين، بعدما شهدت البلاد بشكل متكرر خلافات على صلة برفع سقف الدين العام.

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«فيتش» تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة

وجاء في بيان لـ«فيتش» أن «خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يعكس التدهور المتوقع للمالية العامة خلال السنوات الثلاث المقبلة، والعبء المرتفع والمتزايد للدين العام الحكومي، وتآكل الحوكمة»، وفق «فرانس برس».

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