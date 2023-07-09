رئيس جنوب أفريقيا يعلن تنظيم قمة «بريكس» حضوريًا رغم مذكرة التوقيف بحق بوتين

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا، الأحد، أن بلاده ستنظم في أغسطس القمة المقبلة لمجموعة «بريكس» والتي دعي إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك رغم مذكرة التوقيف الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.

وصرح رامابوزا لصحفيين «نتقدم في تنظيم قمة بريكس ونجري مناقشات نهائية حول الشكل»، موضحًا أن هذا الاجتماع الذي يضم مبدئيًا جنوب أفريقيا والبرازيل والصين والهند وروسيا سيجري «حضوريًا»، وفق «فرانس برس».

وعُقِد المؤتمر الرابع عشر في بكين بالصين في 23 يونيو من العام الماضي 2022، وقبلها في التاسع من سبتمبر2021، عُقِد مؤتمر القمة الثالث عشر في نيودلهي بالهند عن طريق تقنية التناظر المرئي.

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ومجموعة «بريكس» هي منظمة سياسية بدأت المفاوضات لتشكيلها العام 2006 وعقدت أول مؤتمر قمة لها العام 2009. وكان أعضاؤها هي الدول ذوات الاقتصادات الصاعدة وهي البرازيل وروسيا والهند والصين تحت اسم «بريك» أولا ثم انضمت جنوب أفريقيا إلى المنظمة العام 2010 ليصبح اسمها «بريكس».

مجموع احتياطي النقد الأجنبي لدول المنظمة 4 تريليونات دولار

وتتميز دول المنظمة بأنها من الدول النامية الصناعية ذوات الاقتصادات الكبيرة والصاعدة. ويعيش في الدول الخمس نصف سكان العالم ويوازي الناتج الإجمالي المحلي للدول محتمعة ناتج الولايات المتحدة (13.6 تريليون دولار) ويبلغ مجموع احتياطي النقد الأجنبي لدول المنظمة 4 تريليونات دولار.

ووصف الرئيس الصيني لي جينتاو دول «بريكس» بأنها «المدافعة عن مصالح الدول النامية وأنها قوة من أجل السلام العالمي». وكان وزراء خارجية دول «بريك» اجتمعوا في نيويورك العام 2006 مدشنين بذلك سلسلة اجتماعات لاحقة للتشاور حول تأسيس المنظمة.

وفي العام 2008 عقد اجتماع في مدينة ييكاترينبرغ الروسية، ثم تبع ذلك أول مؤتمر قمة لدول المجموعة في 16 يونيو العام 2009 في ييكاترينبرغ. في العام 2010 بدأت جنوب أفريقيا التفاوض حول الانضمام الى المجموعة، وهو ما جرى رسميا في 24 ديسمبر أول العام 2010.