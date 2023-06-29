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«أوبك» تمنع مجددًا وسائل إعلام من تغطية مؤتمر في فيينا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 29 يونيو 2023, 06:31 مساء
«أوبك» تمنع مجددًا وسائل إعلام من تغطية مؤتمر في فيينا
شعار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في فيينا (أ ف ب)
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منعت منظمة الدول المصدِّرة للنفط «أوبك» مرة أخرى العديد من وسائل الإعلام من تغطية ندوة دولية مقررة الأسبوع المقبل في فيينا، مقر الكارتل، وفقًا لوكالة بلومبرغ.

ذكرت الوكالة الأميركية في بيان اطلعت عليه وكالة «فرانس برس» الخميس: «نحن قلقون جدًا من احتمال استبعاد بعض الصحفيين بينهم مراسلو بلومبرغ». وأضافت «باسم شفافية الأسواق نوصي بشدة بأن تسمح أوبك للصحفيين من وسائل الإعلام المختصة بالمشاركة» في المؤتمر.

وقالت «رويترز» إن هذه الإجراءات طالتها أيضًا، في حين لم تتلق صحيفة «وول ستريت جورنال» دعوة، بحسب ما قال مصدر قريب من الملف لفرانس برس.

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المتحدثون في مؤتمر أوبك
ومن بين المتحدثين المتوقعين في الخامس والسادس من يوليو في قصر هوفبورغ في فيينا، وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان ورئيس شركة النفط البريطانية العملاقة بي بي برنارد لوني والمفوضة الأوروبية للطاقة كادري سيمسون.

ورفضت وزارة الخارجية النمسوية التي ستكون ممثلة في المؤتمر، التعليق على قرار أوبك، لكنها «انتهزت الفرصة للتشديد على أن حرية الصحافة حجر أساس في أي مجتمع ديمقراطي» في تصريح لـ«فرانس برس».

ولم يصدر على الفور أي تعليق من المكتب الإعلامي لأوبك.

وكانت وسائل الإعلام نفسها منعت من حضور اجتماع لأعضاء أوبك الـ13 بقيادة السعودية وحلفائهم العشرة برئاسة روسيا، مطلع يونيو في فيينا.

وكان الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص، دافع عن سياسة المنظمة المتمثلة في دعوة وسائل الإعلام على أساس كل حالة على حدة. وقال «هذا منزلنا».

وتهدف منظمة أوبك التي تأسست عام 1960 ومقرها العاصمة النمسوية، إلى «تنسيق السياسات النفطية» لأعضائها لضمان «أسعار عادلة ومستقرة للمنتجين». توسعت في عام 2016 عبر ضم شركاء جدد في اطار تحالف أوبك+ والذي يمثل 60% من الإنتاج النفطي العالمي.

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