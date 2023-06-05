الاتحاد الدولي للنقل الجوي يتوقع نقل 4,35 مليار راكب في 2023

القاهرة - بوابة الوسط

تتوقع شركات الطيران، نقل 4,35 مليار راكب حول العالم هذه السنة، وهو عدد قريب من ذاك القياسي المسجّل في 2019 قبل انتشار كوفيد والبالغ 4,54 مليار، وفق ما أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا).

وأفاد اتحاد «إياتا» أثناء انعقاد جمعيته العامة في إسطنبول، أن هذا التعافي في حركة النقل الجوي الذي يأتي خصوصا بفضل إعادة الصين فتح حدودها، سيدر أرباحا على شركات الطيران إذ يتوقع أن يصل صافي أرباحها إلى 9,8 مليار دولار هذا العام، أي ما يعادل ضعف توقعات «إياتا» السابقة علما بأنها خفضت تقديراتها لخسائر العام 2022 بنسبة خمسين في المئة إلى 3,6 مليار دولار، وفق وكالة «فرانس برس».