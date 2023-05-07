برنامج الأغذية العالمي يعلق مساعداته للفلسطينيين بسبب نقص التمويل

القاهرة - بوابة الوسط

قال مسؤول برنامج الأغذية العالمي في الأراضي الفلسطينية، الأحد، إن البرنامج سيعلق المساعدات الغذائية لأكثر من 200 ألف فلسطيني ابتداء من الشهر المقبل بسبب نقص «حاد» في التمويل.

وقال مدير برنامج الأغذية العالمي القُطري في الأراضي الفلسطينية، سامر عبدالجابر، «في ضوء النقص الحاد في التمويل، فإن برنامج الأغذية العالمي مضطر لاتخاذ خيارات مؤلمة بسبب الموارد المحدودة». وأضاف «سيُضطر برنامج الأغذية العالمي لبدء تعليق المساعدة لأكثر من 200 ألف شخص، أي 60% من الحالات الحالية، اعتبارًا من يونيو»، بحسب «رويترز».

وسوف يؤثر القرار أكثر ما يؤثر على العائلات في غزة، صاحبة أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي والفقر في الأراضي الفلسطينية، وكذلك في الضفة الغربية.

(كوبونات) شهرية بقيمة 10.30 دولار للفرد

ويقدم البرنامج التابع للأمم المتحدة للفلسطينيين المحتاجين قسائم (كوبونات) شهرية بقيمة 10.30 دولار للفرد وكذلك سلعًا غذائية. وسوف يشمل قرار التعليق كلًا الوجهين من أوجه المساعدات.

ويعيش في غزة، التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية «حماس» منذ العام 2007، 2.3 مليون نسمة 45% منهم عاطلون عن العمل و80% يعتمدون على المساعدات الدولية، وفقًا لسجلات فلسطينية وبيانات الأمم المتحدة.

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وقال عبدالجابر «يدرك برنامج الأغذية العالمي تداعيات هذا القرار الصعب الذي لا مفر منه على مئات الآلاف الذين يعتمدون أيضًا على المساعدات الغذائية لتلبية احتياجاتهم الضرورية». وحركة الأشخاص والبضائع مقيدة منذ أعوام في ظل الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع متذرعة بمخاوف أمنية من حماس.

وقال عبدالجابر إن البرنامج سيواصل مساعدة 140 ألفًا في غزة والضفة الغربية، مضيفًا أن قرار التعليق اتُخذ لإنقاذ الأشخاص الأكثر عرضة لخطر عدم القدرة على تحمل تكاليف الطعام. وأضاف أنه ما لم يتلق برنامج الأغذية تمويلا، فسوف يضطر إلى تعليق المساعدات الغذائية والنقدية بالكامل بحلول أغسطس.

عشرات الفلسطينيين يهتفون «لا للجوع»

وهتف عشرات الفلسطينيين «لا للجوع» في احتجاج نظموه أمام مقر برنامج الأغذية العالمي في مدينة غزة احتجاجًا على القرار.

وقال فرج المصري، وهو أب لطفلين تحصل أسرته على قسائم بقيمة 41.20 دولار شهريًا «الكوبونه هادي عبارة عن حياه، هما إل بعتوا الرسالة بعتوا لنا قطع أرواح طبعا لأنه فشي أي مصدر غير المصدر الكوبونه هادي طبعا ولا أي مصدر، قاعد عن العمل وإذا هما بدهمش يعطوني الكبونه يوفروا لنا أي فرصة عمل بس مش أكتر».

وفي جباليا، شمال قطاع غزة، قالت جملات الدبور، التي تتلقى أسرتها قسائم شراء بقيمة 164.80 دولار شهريًا «الله أعلم فينا والله لتنقطع الكوبونه لنموت من الجوع، يمكن يحرقوا حالهم يمكن ندب حالنا من على السطوح من الجوع لما ولد يقلك بدي آكل وما تلاقيش أكل إش بدك تعمل؟».