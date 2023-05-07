  • Alwasat News
Atwasat

برنامج الأغذية العالمي يعلق مساعداته للفلسطينيين بسبب نقص التمويل

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 مايو 2023, 05:34 مساء
برنامج الأغذية العالمي يعلق مساعداته للفلسطينيين بسبب نقص التمويل
برنامج الأغذية العالمي في الأراضي الفلسطينية يوزع مساعدات. (الإنترنت)
alwasat radio

قال مسؤول برنامج الأغذية العالمي في الأراضي الفلسطينية، الأحد، إن البرنامج سيعلق المساعدات الغذائية لأكثر من 200 ألف فلسطيني ابتداء من الشهر المقبل بسبب نقص «حاد» في التمويل.

وقال مدير برنامج الأغذية العالمي القُطري في الأراضي الفلسطينية، سامر عبدالجابر، «في ضوء النقص الحاد في التمويل، فإن برنامج الأغذية العالمي مضطر لاتخاذ خيارات مؤلمة بسبب الموارد المحدودة». وأضاف «سيُضطر برنامج الأغذية العالمي لبدء تعليق المساعدة لأكثر من 200 ألف شخص، أي 60% من الحالات الحالية، اعتبارًا من يونيو»، بحسب «رويترز».

وسوف يؤثر القرار أكثر ما يؤثر على العائلات في غزة، صاحبة أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي والفقر في الأراضي الفلسطينية، وكذلك في الضفة الغربية.

 (كوبونات) شهرية بقيمة 10.30 دولار للفرد
ويقدم البرنامج التابع للأمم المتحدة للفلسطينيين المحتاجين قسائم (كوبونات) شهرية بقيمة 10.30 دولار للفرد وكذلك سلعًا غذائية. وسوف يشمل قرار التعليق كلًا الوجهين من أوجه المساعدات.

ويعيش في غزة، التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية «حماس» منذ العام 2007، 2.3 مليون نسمة 45% منهم عاطلون عن العمل و80% يعتمدون على المساعدات الدولية، وفقًا لسجلات فلسطينية وبيانات الأمم المتحدة.

- نادي الأسير: تضاعف أعداد المعتقلين الإداريين الفلسطينيين بسجون الاحتلال
-  إيران تنتقد صمت الغرب على انتهاك الاحتلال الإسرائيلي لحق الشعب والسجناء الفلسطينيين

وقال عبدالجابر «يدرك برنامج الأغذية العالمي تداعيات هذا القرار الصعب الذي لا مفر منه على مئات الآلاف الذين يعتمدون أيضًا على المساعدات الغذائية لتلبية احتياجاتهم الضرورية». وحركة الأشخاص والبضائع مقيدة منذ أعوام في ظل الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع متذرعة بمخاوف أمنية من حماس.

وقال عبدالجابر إن البرنامج سيواصل مساعدة 140 ألفًا في غزة والضفة الغربية، مضيفًا أن قرار التعليق اتُخذ لإنقاذ الأشخاص الأكثر عرضة لخطر عدم القدرة على تحمل تكاليف الطعام. وأضاف أنه ما لم يتلق برنامج الأغذية تمويلا، فسوف يضطر إلى تعليق المساعدات الغذائية والنقدية بالكامل بحلول أغسطس.

 عشرات الفلسطينيين يهتفون «لا للجوع»
وهتف عشرات الفلسطينيين «لا للجوع» في احتجاج نظموه أمام مقر برنامج الأغذية العالمي في مدينة غزة احتجاجًا على القرار.

وقال فرج المصري، وهو أب لطفلين تحصل أسرته على قسائم بقيمة 41.20 دولار شهريًا «الكوبونه هادي عبارة عن حياه، هما إل بعتوا الرسالة بعتوا لنا قطع أرواح طبعا لأنه فشي أي مصدر غير المصدر الكوبونه هادي طبعا ولا أي مصدر، قاعد عن العمل وإذا هما بدهمش يعطوني الكبونه يوفروا لنا أي فرصة عمل  بس مش أكتر».

وفي جباليا، شمال قطاع غزة، قالت جملات الدبور، التي تتلقى أسرتها قسائم شراء بقيمة 164.80 دولار شهريًا «الله أعلم فينا والله لتنقطع الكوبونه لنموت من الجوع، يمكن يحرقوا حالهم يمكن ندب حالنا من على السطوح من الجوع لما ولد يقلك بدي آكل وما تلاقيش أكل إش بدك تعمل؟».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة النصر والأخضر في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة النصر والأخضر في «دورينا»
«كلينكا»: أمراض شائعة تصاب بها عين مريض السكري

«كلينكا»: أمراض شائعة تصاب بها عين مريض السكري
«هذا المساء»: الزاوية.. ماذا تقول الرواية الرسمية وما موقف المسؤولين هناك؟

«هذا المساء»: الزاوية.. ماذا تقول الرواية الرسمية وما موقف المسؤولين هناك؟
«في التسعين»: الخمسي يفجر معضلة أخرى لكرة القدم في ليبيا

«في التسعين»: الخمسي يفجر معضلة أخرى لكرة القدم في ليبيا
تركيا على موعد مع انتخابات غير محسومة لمصلحة إردوغان وسط معارضة موحدة للمرة الأولى

تركيا على موعد مع انتخابات غير محسومة لمصلحة إردوغان وسط معارضة موحدة للمرة ...
«وسط الخبر»: شبح يطارد الليبيين ويعرقل الانتخابات!

«وسط الخبر»: شبح يطارد الليبيين ويعرقل الانتخابات!
«رودونغ» مدينة المسنين اختبار للتحديات الديموغرافية التي تواجهها الصين

«رودونغ» مدينة المسنين اختبار للتحديات الديموغرافية التي تواجهها الصين
فيتنام تسجّل درجة حرارة غير مسبوقة بـ44.1 درجة مئوية

فيتنام تسجّل درجة حرارة غير مسبوقة بـ44.1 درجة مئوية
شاهد: رودريغو يقود ريال مدريد إلى لقب كأس إسبانيا الـ20

شاهد: رودريغو يقود ريال مدريد إلى لقب كأس إسبانيا الـ20
مثقفون لبنانيون يتبرأون من «حملة عنصرية» ضد السوريين

مثقفون لبنانيون يتبرأون من «حملة عنصرية» ضد السوريين
شاهد استوديو الـ«VAR».. للحالات التحكيمية لمبارايات الأسبوع الخامس من دورينا

شاهد استوديو الـ«VAR».. للحالات التحكيمية لمبارايات الأسبوع الخامس من دورينا
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي والتعاون (1-1)

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي والتعاون (1-1)
هزات ارتدادية تضرب اليابان بعد زلزال قوي أسفر عن تدمير منازل (شاهد)

هزات ارتدادية تضرب اليابان بعد زلزال قوي أسفر عن تدمير منازل (شاهد)
اجتماعات تقابلية في بنغازي لتوحيد رئاسة أركان القوات البحرية الليبية

اجتماعات تقابلية في بنغازي لتوحيد رئاسة أركان القوات البحرية الليبية
رئيس «فاغنر» يطلب من موسكو تسليم مواقع مجموعته في باخموت لقوات قديروف الشيشانية

رئيس «فاغنر» يطلب من موسكو تسليم مواقع مجموعته في باخموت لقوات قديروف الشيشانية
الشرطة الأميركية تحقق في حادثة إلقاء مئات الكيلوغرامات من المعكرونة

الشرطة الأميركية تحقق في حادثة إلقاء مئات الكيلوغرامات من المعكرونة
استديو تحليل موسع عبر قناة الوسط «WTV» لمواجهات «دورينا».. السبت

استديو تحليل موسع عبر قناة الوسط «WTV» لمواجهات «دورينا».. السبت
مباراة واحدة في «دورينا» عبر قناة الوسط «WTV».. الأحد

مباراة واحدة في «دورينا» عبر قناة الوسط «WTV».. الأحد
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
أرباح «آبل» وشركات التكنولوجيا العملاقة خلال 2023 تتخطى التوقعات
أرباح «آبل» وشركات التكنولوجيا العملاقة خلال 2023 تتخطى التوقعات
سوق الوظائف الأميركي ينمو بأسرع من المتوقع.. والبطالة تتراجع إلى 3.4%
سوق الوظائف الأميركي ينمو بأسرع من المتوقع.. والبطالة تتراجع إلى ...
ألمانيا تدرس تحديد سقف لسعر الكهرباء للقطاع الصناعي لغاية 2030
ألمانيا تدرس تحديد سقف لسعر الكهرباء للقطاع الصناعي لغاية 2030
«فاو»: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لأول مرة منذ عام
«فاو»: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لأول مرة منذ عام
القضاء الفرنسي يحقق في شبهات فساد تستهدف «تاليس للأسلحة» في الهند
القضاء الفرنسي يحقق في شبهات فساد تستهدف «تاليس للأسلحة» في الهند
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أسعار النفط تنخفض وسط توقعات برفع الفائدة في أميركا
أسعار النفط تنخفض وسط توقعات برفع الفائدة في أميركا...
اكتئاب ما بعد المونديال.. كيف انتقلت أسواق قطر من الانتعاش للركود؟
اكتئاب ما بعد المونديال.. كيف انتقلت أسواق قطر من الانتعاش ......
إيطاليا تدفع نحو «حل جيد» بين تونس وصندوق النقد
إيطاليا تدفع نحو «حل جيد» بين تونس وصندوق النقد...
لليوم الثالث.. النفط يصعد مع توقعات بارتفاع الطلب الصيني وانخفاض المخزونات الأميركية
لليوم الثالث.. النفط يصعد مع توقعات بارتفاع الطلب الصيني ......
رسالة جديدة من يلين: الولايات المتحدة مهددة بالتخلف عن سداد ديونها أول يونيو
رسالة جديدة من يلين: الولايات المتحدة مهددة بالتخلف عن سداد ......
المزيد
برنامج الأغذية العالمي يعلق مساعداته للفلسطينيين بسبب نقص التمويل
برنامج الأغذية العالمي يعلق مساعداته للفلسطينيين بسبب نقص ......
بايدن يلتقي الجمهوريين الثلاثاء لحل الخلاف بشأن سقف الدين
بايدن يلتقي الجمهوريين الثلاثاء لحل الخلاف بشأن سقف الدين...
«صندوق النقد»: تحسين الاندماج التجاري في أفريقيا يرفع الناتج الفردي
«صندوق النقد»: تحسين الاندماج التجاري في أفريقيا يرفع الناتج......
القضاء الفرنسي يحقق في شبهات فساد تستهدف «تاليس للأسلحة» في الهند
القضاء الفرنسي يحقق في شبهات فساد تستهدف «تاليس للأسلحة» في ......
«فاو»: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لأول مرة منذ عام
«فاو»: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لأول مرة منذ عام...
المزيد