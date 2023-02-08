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نادي الأسير: تضاعف أعداد المعتقلين الإداريين الفلسطينيين بسجون الاحتلال

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 فبراير 2023, 02:10 مساء
نادي الأسير: تضاعف أعداد المعتقلين الإداريين الفلسطينيين بسجون الاحتلال
شعار نادي الأسير الفلسطيني. (أرشيفية)
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قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، إن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ 900 معتقل بينهم فتاة وخمسة أطفال، مقارنة مع 483 معتقلًا إداريًا العام الماضي، وهو الأعلى منذ عام 2003.

وأضاف نادي الأسير في بيان «الاحتلال أصدر أكثر من 12 ألف أمر اعتقال إداري على مدار السنوات التسع الماضية... ‏كانت أعلى نسبة خلال العام المنصرم 2022، وبلغت 2409»، وفق وكالة «رويترز».

قانون بريطاني في إسرائيل
وتستخدم إسرائيل قانونًا بريطانيًا قديمًا يتيح لها اعتقال الفلسطينيين دون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة قابلة للتجديد بداعي وجود ملف أمني سري للمعتقل. وأوضح نادي الأسير في بيانه أن أكبر المعتقلين الإداريين سنًا هو المعتقل جمال النسر (76 عامًا) الذي اعتقل في أغسطس.

ويقول مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم) على موقعه الإلكتروني «تستخدم دولة إسرائيل هذه الصلاحية على نحو دائم وجارف وتعتقل مئات الفلسطينيين كشأن روتيني وفي كل لحظة... وتحرص على تمويه هذه السياسة بغطاء قضائي». وتعتقل إسرائيل في سجونها حسب إحصاءات نادي الأسير الفلسطيني 4800 معتقل بينهم 160 طفلًا و29 معتقلة.

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