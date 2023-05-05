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أرباح «آبل» وشركات التكنولوجيا العملاقة خلال 2023 تتخطى التوقعات

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 مايو 2023, 03:19 مساء
أرباح «آبل» وشركات التكنولوجيا العملاقة خلال 2023 تتخطى التوقعات
شعار شركة أبل، (أرشيفية: الإنترنت)
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انتعشت شركات التكنولوجيا العملاقة مجددًا خلال الربع الأول من العام 2023، رغم التباطؤ الاقتصادي العالمي، إذ تجاوزت إيراداتها وأرباحها توقعات السوق، بفضل لجوئها إلى عمليات صرف جماعي وإصدارها عددًا من المنتجات المتطورة.

وتجاوزت نتائج «آبل» التي نشرتها الشركة الخميس توقعات المحللين بصورة كبيرة، إذ بلغت إيرادات المجموعة الأميركية نحو 95 مليار دولار بين يناير ومارس الماضيين، فيما وصلت أرباحها الصافية إلى 24 مليار دولار، حسب وكالة «فرانس برس».

ارتفاع مبيعات «آيفون»
وشهدت مبيعات هواتف «آيفون» ارتفاعًا بسيطًا على أساس سنوي لتصل إلى 51,33 مليار دولار، في نتيجة تجاوزت توقعات المحللين أيضًا، بينما انخفض الطلب على الأجهزة الإلكترونية بشكل كبير بسبب التضخم.

وارتفع نشاط الخدمات التي توفرها الشركة «موسيقى وترفيه وتخزين عبر الإنترنت ومدفوعات» بشكل طفيف على أساس سنوي، محققًا نحو 21 مليار دولار في الربع الثاني من سنتها المالية المتعثرة.

ونقل بيان عن رئيس «آبل» تيم كوك قوله «نحن سعداء لأننا حققنا رقمًا قياسيًا لناحية الخدمات ونتيجة قياسية أخرى لمبيعات (آيفون) خلال الربع الثاني من السنة إنّ أبرز أجهزتنا النشطة وصلت إلى أعلى مستوياتها».

تراجع طفيف في مبيعات «ماك»
وشهدت عائدات مجموعة «كوبرتينو» وصافي أرباحها انخفاضًا طفيفًا على أساس سنوي، إلا أنّ السوق توقعت نتائج أسوأ.

فالطلب على الأجهزة الإلكترونية الذي ارتفع كثيرًا خلال فترة الجائحة والحجر الصحي المرتبط بها، انخفض خلال الأشهر الأخيرة بسبب التضخم.

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وفي النصف الثاني من العام 2022، تراجعت مبيعات الهواتف المحمولة في مختلف أنحاء العالم إلى أدنى مستوى لها منذ العام 2014، بحسب شركة «كاناليس».

وتراجعت مبيعات أجهزة الكمبيوتر الشخصية في بداية العام، فيما لم تنجُ من هذا التراجع أجهزة «ماك» من «آبل»، إذ حققت عائدات بـ7,2 مليار دولار خلال الربع الفائت، مقارنة بـ10,4 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة الفائتة.

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