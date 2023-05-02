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ارتفاع أرباح «إتش إس بي سي» قبل الضرائب إلى 9 مليارات دولار

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 مايو 2023, 09:22 صباحا
ارتفاع أرباح «إتش إس بي سي» قبل الضرائب إلى 9 مليارات دولار
فرع لـ«إتش إس بي سي» في وسط لندن، 14 فبراير 2023. (أ ف ب)
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أعلن مصرف «إتش إس بي سي»، الثلاثاء، تحقيقه ارتفاعا في الأرباح قبل الضرائب مقداره تسعة مليارات دولار في الربع الأول من العام 2023، متوقعا أرباحا كبيرة لبقية العام.

وأعلن المصرف الذي يتخذ في لندن مقرا له، أنه حقق أرباحا قبل الضرائب مقدارها 12.9 مليار دولار في الربع الأول، وهو ارتفاع من 3.4 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت الإيرادات 64% إلى 20.2 مليار دولار.

وقال الرئيس التنفيذي للمصرف نويل كوين في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «يقدّم أداؤنا القوي في الربع الأول من العام دليلا آخر على أن استراتيجيتنا فعالة»، وأضاف أن «إتش إس بي سي» أعلن أيضا «توزيع الأرباح الفصلية للمرة الأولى منذ العام 2019 والبالغة 0.10 دولار لكل سهم»، وإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى ملياري دولار.

الضغط يتزايد على «إتش إس بي سي»
ويتزايد الضغط على «إتش إس بي سي» منذ دعا أكبر مساهم فيه وهو شركة التأمين الصينية «بينغ أن»، المصرف إلى تفكيك أعماله كجزء من «إعادة الهيكلة الاستراتيجية» لرفع قمة الأسهم.

وحضت الشركة مساهميها على التصويت ضد الاقتراح في اجتماعها العام السنوي في برمنغهام المقرر في 5 مايو.

واستحوذ «إتش إس بي سي» على الفرع البريطاني للمصرف الأميركي «سيليكون فالي بنك» مقابل مبلغ رمزي مقداره 1.2 دولار في صفقة إنقاذ في مارس. وقال كوين وقتها إن عملية الاستحواذ تتناسب مع خطط النمو الشاملة للمصرف.

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