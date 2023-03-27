توقعات بدخول الاقتصاد الأميركي مرحلة ركود وتضخم كبير حتى 2024

القاهرة - بوابة الوسط

ستدخل الولايات المتحدة على الأرجح في حالة ركود هذا العام، وستواجه تضخمًا مرتفعًا حتى العام 2024، على ما توقع غالبية من الخبراء الاقتصاديين في ردّهم على استطلاع تجريه الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال «NABE» مرّتين سنويًا.



ويرى أكثر من ثلثَي المستطلعة أراؤهم في الدراسة الاستقصائية التي صدرت عن الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال، أن معدل التضخم سيبقى أعلى من 4% في نهاية هذا العام. وشارك 217 عضوًا من الرابطة في الاستطلاع الذي أُجري بين الثاني من مارس والعاشر منه، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس» عن الرابطة.

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ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة 4,75 نقطة مئوية في محاولة لكبح ارتفاع التضخم الذي بلغ العام الماضي أعلى مستوى له منذ عقود.وتباطأ ارتفاع أسعار السلع إلى 6 % على أساس سنوي في فبراير، وهي نسبة أعلى من هدف الاحتياطي الفدرالي على المدى الطويل المتمثل بالحفاظ على نسبة 2%.



لكن رأى 5% فقط من المستطلعة آراؤهم أن الولايات المتحدة تشهد ركودًا في الفترة الحالية، في مقابل 19% كانوا يعتقدون ذلك في الاستطلاع الاقتصادي السابق، حسبما قالت رئيسة الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال جوليا كورونادو .



ورفع الخبراء الاقتصاديون بنسبة طفيفة فرص الاحتياطي الفدرالي بتحقيق ما يسمّى بـ«الهبوط الناعم»، أي بخفض التضخّم مع تجنّب الركود، من 27% في أغسطس 2022 إلى 30% في مارس 2023.