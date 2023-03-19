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بنوك أميركية متوسطة الحجم تطالب الحكومة بحماية كافة الودائع لتفادي انتقال عدوى الإفلاس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 مارس 2023, 05:23 مساء
بنوك أميركية متوسطة الحجم تطالب الحكومة بحماية كافة الودائع لتفادي انتقال عدوى الإفلاس
فرع بنك فيرست ريبابليك في سان فرنسيسكو. (أ ف ب)
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طلب ائتلاف يضم بنوكًا أميركية متوسطة الحجم من الهيئة الناظمة الفيدرالية للمصارف ضمان جميع ودائع عملائهم لمدة عامين، حتى لمبالغ تفوق الحد البالغ 250 ألف دولار، لتفادي انتقال عدوى إفلاس بنك سيليكون فالي، على ما قالت وكالة بلومبرغ السبت.

وقال «ائتلاف البنوك المتوسطة الحجم في أميركا» (MBCA) في رسالة إلى السلطات، وفق تقرير الوكالة، إن ذلك الإجراء من شأنه أن «يوقف على الفور هروب الودائع من بنوك أصغر حجمًا، ويؤدي إلى استقرار القطاع المصرفي ويقلل بشكل كبير من احتمالات انهيار مزيد من البنوك»، بحسب «فرانس برس».

 إفلاس مصرفي سيليكون بنك (SVB)
تسبب إفلاس مصرفي سيليكون بنك (SVB) وسيغنتشر بنك (Signature Bank) بأزمة ثقة في هذا القطاع. وقام العديد من زبائن البنوك ذات الأحجام المماثلة بسحب أموالهم وإيداعها في مؤسسات أكبر مثل جي بي مورغان أو بنك أوف أميركا والتي تعد أكبر من أن تتجاهل الحكومة إنقاذها في حال مواجهة انهيار.

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هذا الأسبوع تدهورت القيمة السوقية لمصرف فيرست ريبابليك بنك، الذي يخدم العملاء ذوي الملاءة المالية العالية بشكل أساسي، بنسبة 80 بالمئة وسط مخاوف من عدوى الانهيار. ويحتل البنك المرتبة 14 بين أكبر البنوك الأميركية من حيث الأصول.

«استعادة الثقة على الفور»
حاليًا في الولايات المتحدة، تجري حماية الودائع من قبل الهيئة الناظمة للمصارف، المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع (FDIC)، حتى مبلغ 250 ألف دولار.  ونقلت «بلومبرغ» عن ائتلاف المصارف أنه «على الرغم من صحة وسلامة القطاع المصرفي بشكل عام، فقد تآكلت الثقة في جميع البنوك باستثناء أكبرها». 

ودعا الائتلاف على وجه الخصوص مؤسسة التأمين FDIC ومجلس الاحتياطي الفيدرالي ووزيرة الخزانة جانيت يلين للعمل على «استعادة الثقة على الفور». وتقترح مجموعة البنوك تمويل هذا الإجراء بنفسها عن طريق زيادة مبلغ المساهمات التي تدفعها المصارف لمؤسسة FDIC. 

وتعهد 11 مصرفًا أميركيًا رئيسيًا الخميس إيداع ما مجموعه 30 مليار دولار في حسابات فيرست ريبابليك.  وتأمل مصارف «بنك أوف أميركا وسيتي غروب وجيه بي مورغان تشيس» وثماني مؤسسات أخرى في إظهار ثقتها في النظام المصرفي للبلاد، وفقا لبيان مشترك.

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