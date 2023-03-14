إضراب بوسائل النقل الفرنسية احتجاجا على مشروع إصلاح نظام التقاعد

القاهرة - بوابة الوسط

يتوقع أن يؤثر يوم التعبئة الثامن احتجاجًا على مشروع إصلاح نظام التقاعد في فرنسا، الأربعاء، على وسائل النقل في فرنسا ولا سيما حركة الطيران.

لكن الحكومة سعت إلى الطمأنة الثلاثاء؛ إذ اعتبر وزير النقل كليمان بون أن الأربعاء لن يكون «يومًا أسود» في وسائل النقل العام. لكن الوزير أوضح في تصريح لمحطة «فرانس 2» التلفزيونية «على صعيد النقل الجوي سيشهد مطار أورلي الباريسي وحده، رحلات أقل بنسبة 20%»، بحسب «فرانس برس».

وشد الوزير «لا أظن أننا سنشهد يومًا أسود»، الأربعاء، مضيفًا «لن يكون مستوى الاضطرابات في النقل العام شبيهًا بالذي شهدناه خلال أيام التعبئة السابقة».

على صعيد شركة السكك الحديدية الوطنية (SNCF)، بوشر إضراب قابل للتمديد في السابع من مارس بدعوة من نقابات عمال السكك الحديدية وقد ألغيت 80% من رحلات القطارات السريعة خلال أيام التعبئة السابقة.

توقف عن العمل لمدة ثلاثة أيام في الموانئ الفرنسية

أما بالنسبة للنقل الجوي، فيبدو أن عدد الرحلات التي ستلغى الأربعاء سيكون أقل من الأسبوع الماضي عندما طالت إلى جانب مطاري أورلي ورواسي الباريسيين، مطارات في مناطق أخرى وشملت نسبة تصل إلى 30% من الرحلات.

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ودعت نقابة «CGT» وهي من الأكبر في فرنسا، الإثنين، إلى توقف عن العمل لمدة ثلاثة أيام في الموانئ الفرنسية مع يوم «شلل الموانئ» في ختامها الخميس، احتجاجًا على مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي ينص خصوصًا على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا.

وسبق للنقابات الفرنسية أن نظمت سبعة أيام تعبئة وتحرك شارك فيها مئات آلاف الفرنسيين في محاولة لدفع الحكومة إلى التخلي عن هذا المشروع لكن من دون جدوى حتى الآن. ويناقش البرلمان الفرنسي راهنًا مشروع القانون.