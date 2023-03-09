«الشيوخ الفرنسي» يتجاهل الاحتجاجات ويرفع سن التقاعد 64 عامًا

القاهرة - بوابة الوسط

أقرّ مجلس الشيوخ الفرنسي الذي يهيمن عليه اليمين، مساء الأربعاء، مادة رئيسية في مشروع لتعديل النظام التقاعدي تنصّ على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، وذلك على إثر معركة إجرائية حادة مع اليسار.

وصوت 201 عضو لصالح رفع سنّ التقاعد مقابل 115 عضواً صوتوا ضده، بحسب وكالة «فرانس برس».

ورفع السنّ الأدنى للتقاعد من 62 عامًا إلى 64 عامًا جزء من حزمة إصلاحات رئيسية اقترحها الرئيس إيمانويل ماكرون لضمان التوازن المالي لنظام التأمين الاجتماعي في فرنسا.

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بعد احتجاجات النقابات ضد البرنامج، خرج أكثر من مليون شخص إلى الشوارع في 19 يناير الماضي، وأشارت الحكومة إلى وجود مجال لتعديل بعض الإجراءات، لكن ذلك لم يحدث.

ويشمل ذلك عدد سنوات المساهمة اللازمة للتأهل للحصول على معاش تقاعدي كامل، وشروطًا خاصة لمن بدأوا العمل في سن مبكرة، وأخرى للأمهات اللواتي أوقفن مسيرتهن المهنية لرعاية أطفالهن.