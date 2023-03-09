  • Alwasat News
Atwasat

«الشيوخ الفرنسي» يتجاهل الاحتجاجات ويرفع سن التقاعد 64 عامًا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 مارس 2023, 01:35 صباحا
«الشيوخ الفرنسي» يتجاهل الاحتجاجات ويرفع سن التقاعد 64 عامًا
إحدى جلسات البرلمان الفرنسي. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أقرّ مجلس الشيوخ الفرنسي الذي يهيمن عليه اليمين، مساء الأربعاء، مادة رئيسية في مشروع لتعديل النظام التقاعدي تنصّ على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، وذلك على إثر معركة إجرائية حادة مع اليسار.

وصوت 201 عضو لصالح رفع سنّ التقاعد مقابل 115 عضواً صوتوا ضده، بحسب وكالة «فرانس برس».

ورفع السنّ الأدنى للتقاعد من 62 عامًا إلى 64 عامًا جزء من حزمة إصلاحات رئيسية اقترحها الرئيس إيمانويل ماكرون لضمان التوازن المالي لنظام التأمين الاجتماعي في فرنسا.

- رئيسة الحكومة الفرنسية تتمسك برفع سن التقاعد قبل احتجاجات جديدة مرتقبة

بعد احتجاجات النقابات ضد البرنامج، خرج أكثر من مليون شخص إلى الشوارع في 19 يناير الماضي، وأشارت الحكومة إلى وجود مجال لتعديل بعض الإجراءات، لكن ذلك لم يحدث.

ويشمل ذلك عدد سنوات المساهمة اللازمة للتأهل للحصول على معاش تقاعدي كامل، وشروطًا خاصة لمن بدأوا العمل في سن مبكرة، وأخرى للأمهات اللواتي أوقفن مسيرتهن المهنية لرعاية أطفالهن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وزير النقل المصري: مخطط لربط القطار السريع مع السودان وبنغازي في ليبيا

وزير النقل المصري: مخطط لربط القطار السريع مع السودان وبنغازي في ليبيا
كاريكاتير حليم - في اليوم الدولي للمرأة

كاريكاتير حليم - في اليوم الدولي للمرأة
كاريكاتير خيري - 8 مارس.. اليوم الدولي للمرأة

كاريكاتير خيري - 8 مارس.. اليوم الدولي للمرأة
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الدوري ومدرب المنتخب الجديد.. ولقاء تونس القريب

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الدوري ومدرب المنتخب الجديد.. ولقاء تونس ...
مصادر لـ«الوسط»: الجنسية تقف أمام حلم الفاضلي في تمثيل ليبيا

مصادر لـ«الوسط»: الجنسية تقف أمام حلم الفاضلي في تمثيل ليبيا
واشنطن تتحرك بشكل ثلاثي الأبعاد ضد «فاغنر» في أفريقيا

واشنطن تتحرك بشكل ثلاثي الأبعاد ضد «فاغنر» في أفريقيا
مراسل الوسط «محمد ترفاس» يفوز بجائزة أفضل صحفي رياضي

مراسل الوسط «محمد ترفاس» يفوز بجائزة أفضل صحفي رياضي
قناة الوسط «WTV» تستعرض مواجهات الجولة الرابعة في «دورينا» ونصف نهائي كأس ليبيا

قناة الوسط «WTV» تستعرض مواجهات الجولة الرابعة في «دورينا» ونصف نهائي كأس ليبيا
كاريكاتير خيري - استمرار اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين

كاريكاتير خيري - استمرار اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين
«ولفرام لاخر» يرصد.. كيف احتفظ الصديق الكبير بمنصبه خلال عقد من الصراع؟

«ولفرام لاخر» يرصد.. كيف احتفظ الصديق الكبير بمنصبه خلال عقد من الصراع؟
د. علي عبد اللطيف احميده لـ«الوسط»: النخب الحالية أسوأ ما أنجبت ليبيا من انتهازية.. وطوق النجاة في قيادات جديدة

د. علي عبد اللطيف احميده لـ«الوسط»: النخب الحالية أسوأ ما أنجبت ليبيا من ...
مكتبة الملك إدريس توجه «دعوة عامة» لحضور مؤتمرها العلمي الثاني

مكتبة الملك إدريس توجه «دعوة عامة» لحضور مؤتمرها العلمي الثاني
«الكوابيس» ما زالت تلاحق سكان كهرمان مرعش التركية بعد شهر من الزلزال

«الكوابيس» ما زالت تلاحق سكان كهرمان مرعش التركية بعد شهر من الزلزال
كاريكاتير حليم - البيئة وموسم الرحلات في ليبيا

كاريكاتير حليم - البيئة وموسم الرحلات في ليبيا
جريدة «الوسط»: باتيلي يناور لفرض حل من خارج الصندوق

جريدة «الوسط»: باتيلي يناور لفرض حل من خارج الصندوق
جريدة «ذا ميرور» البريطانية تعتذر للسراج

جريدة «ذا ميرور» البريطانية تعتذر للسراج
معهد أميركي: الانتخابات الليبية لا تزال بعيدة المنال

معهد أميركي: الانتخابات الليبية لا تزال بعيدة المنال
في ذكرى وفاته التسعين.. قناة «الوسط» تنظم ندوة عن المجاهد أحمد الشريف السنوسي 11 مارس

في ذكرى وفاته التسعين.. قناة «الوسط» تنظم ندوة عن المجاهد أحمد الشريف السنوسي 11...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
غوتيريس يعتبر فيديو إعدام جندي أوكراني أسير لدى الروس «صادما»
غوتيريس يعتبر فيديو إعدام جندي أوكراني أسير لدى الروس «صادما»
اليوم العالمي للمرأة: النساء يتظاهرن دفاعا عن حقوقهن المهددة في العالم (صور)
اليوم العالمي للمرأة: النساء يتظاهرن دفاعا عن حقوقهن المهددة في ...
السيسي يبحث مع وزير الدفاع الأميركي الجهود الدولية لتحقيق التهدئة بالأراضي الفلسطينية
السيسي يبحث مع وزير الدفاع الأميركي الجهود الدولية لتحقيق التهدئة...
بعد شهر من الزلزال.. منظمات غير حكومية تروي «فوضى» الأيام الأولى بعد الكارثة
بعد شهر من الزلزال.. منظمات غير حكومية تروي «فوضى» الأيام الأولى ...
ماكرون وبايدن يبحثان آفاق عودة السلام في أوروبا على «المدى الطويل»
ماكرون وبايدن يبحثان آفاق عودة السلام في أوروبا على «المدى ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب ساحل بابوا غينيا الجديدة
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب ساحل بابوا غينيا الجديدة...
زلزال جديد بقوة 6.4 درجات يضرب جنوب تركيا شعر به سكان لبنان وسورية وفلسطين
زلزال جديد بقوة 6.4 درجات يضرب جنوب تركيا شعر به سكان لبنان ......
زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال اليابان
زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال اليابان...
البيت الأبيض ينشر التقرير الطبي عن صحة بايدن
البيت الأبيض ينشر التقرير الطبي عن صحة بايدن...
زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب سواحل جزر تانيمبار الإندونيسية
زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب سواحل جزر تانيمبار الإندونيسية...
المزيد
«الشيوخ الفرنسي» يتجاهل الاحتجاجات ويرفع سن التقاعد 64 عامًا
«الشيوخ الفرنسي» يتجاهل الاحتجاجات ويرفع سن التقاعد 64 عامًا...
زيلينسكي يأمل بأن يحقق المتظاهرون في جورجيا «نجاحا ديموقراطيا»
زيلينسكي يأمل بأن يحقق المتظاهرون في جورجيا «نجاحا ......
غوتيريس يدعو من أوكرانيا إلى «الأهمية البالغة» لتمديد اتفاق الحبوب
غوتيريس يدعو من أوكرانيا إلى «الأهمية البالغة» لتمديد اتفاق ......
ماكرون وبايدن يبحثان آفاق عودة السلام في أوروبا على «المدى الطويل»
ماكرون وبايدن يبحثان آفاق عودة السلام في أوروبا على «المدى ......
بعد شهر من الزلزال.. منظمات غير حكومية تروي «فوضى» الأيام الأولى بعد الكارثة
بعد شهر من الزلزال.. منظمات غير حكومية تروي «فوضى» الأيام ......
المزيد