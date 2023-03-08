أسعار النفط ترتفع بعد انخفاض مخزونات الخام الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات الصناعة انخفاضا غير متوقع في مخزونات النفط الخام الأميركية، حيث تراجعت السوق في الجلسة السابقة وسط مخاوف من أن تؤثر زيادات أكبر في أسعار الفائدة الأميركية على الطلب.

وزادت العقود الآجلة لخام «برنت» 18 سنتا، أو 0.2%، إلى 83.47 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 4 سنتات إلى 77.62 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأميركية تراجعت بنحو 3.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من مارس الجاري، وفقا لمصادر السوق. وتحدى التخفيض توقعات تسعة محللين استطلعت «رويترز» آراءهم بشأن زيادة 400 ألف برميل في مخزونات الخام.