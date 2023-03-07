أسعار النفط ترتفع بعد مخاوف بشأن نقص المعروض في سوق الطاقة العالمية

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بعد أن أشار المسؤولون التنفيذيون في الصناعة إلى مخاوف بشأن محدودية الخام المعروض في سوق الطاقة العالمية، وعدم اليقين بشأن الإمدادات الروسية بينما يتعافى الطلب من الصين، أكبر مستورد للخام.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت مكاسب قدرها 24 سنتا أو 0.28% إلى 86.42 دولار للبرميل بعد أن استقرت على ارتفاع 0.4% أمس الإثنين، وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 80.69 دولارا للبرميل، مرتفعا 23 سنتا، أو 0.29%، بعد ارتفاعه بنسبة 1% في الجلسة السابقة.

وتتجه أسعار برنت للارتفاع للجلسة السادسة على التوالي، وهي أطول فترة مكاسب منذ مايو العام 2022، مدعومة بآمال تعافي الطلب في الصين ومع زيادة طاقة التكرير الجديدة في آسيا والشرق الأوسط، ومعالجة المزيد من الخام.

مخاوف نقص المعروض

وقال المحلل في «كومنولث بنك أوف أستراليا» فيفيك دار في بيان، إن «من المحتمل مساعدة مخاوف العرض في ارتفاع أسعار النفط، وذلك بعد تعليق الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون» بشأن حاجة القطاع الصناعي إلى استقرار تدفق الإمدادات.

وصرح الرئيس التنفيذي لـ«شيفرون» مايك ويرث بأنه يتعين على السفن التي تحمل الخام الروسي السفر لمسافات أطول للوصول إلى الأسواق غير الخاضعة للعقوبات في حين أن مخزونات النفط والإمدادات المتأرجحة محدودة، ما يجعل السوق العالمية عرضة لأي اضطراب غير متوقع في الإمدادات.

وينتظر المتداولون بشدة بيانات تجارة النفط الصينية لشهري يناير وفبراير في وقت لاحق من اليوم؛ بحثا عن إشارات على انتعاش الطلب بعد أن رفعت بكين الضوابط على الوباء في أواخر العام الماضي.