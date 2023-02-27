رامابوزا يتعهد محاربة الأموال القذرة بعد إدراج جنوب أفريقيا على «القائمة الرمادية»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا الإثنين أن بلاده ستنتهز «الفرصة» للتعامل مع الأموال القذرة بعد وضع البلاد على قائمة مراقبة الجرائم المالية.

وأعلنت مجموعة العمل المالي، الجمعة الماضية، أنها وضعت جنوب أفريقيا على «القائمة الرمادية» بهدف تشديد المراقبة على أوجه القصور في مكافحة «تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة النووية»، تضع مجموعة العمل المالي معايير لأكثر من 200 دولة وسلطة قضائية بشأن الجرائم المالية عبر الحدود، وهو نظام يهدف إلى تشجيع السلطات الوطنية على تحسين أدائها، بحسب «فرانس برس».

وقال رامابوزا في رسالته الإخبارية الأسبوعية «القائمة الرمادية هي فرصة لنا لتشديد ضوابطنا وتحسين استجابتنا للتصدي للجريمة المنظمة».

إدراج جنوب إفريقيا على القائمة الرمادية

وأضاف أن «الوضع مقلق ولكنه أقل خطورة مما يعتقد البعض». وقال أيضا «الركائز موجودة ونعلم ما علينا القيام به لشطبنا من القائمة الرمادية»، مؤكدا أنه «مصمم على القيام بذلك في أسرع وقت».

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استشرى الفساد في القطاع العام في جنوب أفريقيا في عهد الرئيس السابق جاكوب زوما، وتعهد رامابوزا القيام بعملية تطهير عندما تولى منصبه قبل خمس سنوات.

من جانبه، أدلى حزب المعارضة من اليسار المتطرف بتعليق شديد اللهجة على نبأ إدراج البلاد على القائمة الرمادية، واصفا رامابوزا بأنه «مجرم يقود دولة إجرامية». ورأى الجمعة أن رامابوزا «جزء من أسباب إدراج جنوب إفريقيا على القائمة الرمادية».