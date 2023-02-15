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«المركزي الأوروبي» يعتزم رفع معدلات الفائدة في مارس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 فبراير 2023, 11:24 مساء
«المركزي الأوروبي» يعتزم رفع معدلات الفائدة في مارس
رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد. (الإنترنت)
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جددت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الأربعاء، التأكيد على نية المصرف رفع معدلات الفائدة بـ0,5 نقطة مئوية في مارس، في وقت تتوضح الآفاق الاقتصادية في منطقة اليورو.

وقالت لاغارد، أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، إن الضغوط التي تشكلها معدلات التضخم التي لا تزال مرتفعة خصوصًا بسبب أسعار الطاقة، لذلك فإنّ هناك لدى البنك المركزي الأوروبي نية لزيادة معدلات الفائدة بـ0,5 نقطة مئوية إضافية، خلال اجتماعه المقبل في مارس، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتأخرت مداخلة لاغارد لأكثر من ثلاث ساعات بسبب وجود ناشطين أكراد تظاهروا داخل مبنى الهيئة الأوروبية في ستراسبورغ الأربعاء، في الذكرى الرابعة والعشرين لاعتقال الزعيم الكردي عبد الله أوجلان المسجون في تركيا.

وأضافت أن المصرف المركزي سينشر في مارس مجموعة جديدة من التوقعات الاقتصادية بطريقة تمكّن من «تقييم المسار المستقبلي لسياستنا النقدية».

- لاغارد: استمرار رفع معدلات الفائدة «بوتيرة ثابتة» لمكافحة التضخّم في منطقة اليورو

مستوى «مقيّد»
وفي حال رفع البنك المركزي الأوروبي بالفعل معدلات الفائدة الشهر المقبل، فسيكون قد رفع معدلاته 6 مرات على التوالي منذ يوليو، ما يمثل في المجمل 3,5 نقطة مئوية. وبالتالي تقترب المعدلات من مستوى يُسمّى «مقيّد»، يبطئ أكثر الاستهلاك والاستثمار بهدف تخفيف الضغط عن الأسعار.

وشرحت لاغارد أن إبقاء معدلات الفائدة «في مستوى مقيّد سيخفض في المستقبل التضخم عبر إبطاء الطلب وسيحمي أيضًا من خطر الزيادة المستمرة في توقعات التضخم» من جانب الأسر والشركات.

معدل التضخم
ويُفترض أن يسجّل الاقتصاد الأوروبي هذا العام معدل تضخم أقل عند 5,6% (-0,5%) ونموًا أفضل عند 0,9% (+0,6%) من المتوقع، بعد أن تجنّب ركودًا هذا الشتاء رغم الحرب في أوكرانيا، وفق التوقعات الأخيرة التي نشرتها المفوضية الأوروبية الاثنين.

وقالت لاغارد: «نتعهّد بإعادة التضخم إلى هدفنا على المدى المتوسط المتمثل بنسبة 2%، بموجب تفويضنا، وسنتخذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك».

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