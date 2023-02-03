رئيس الوزراء الباكستاني: نمر بـ«وقت عصيب» في المفاوضات مع صندوق النقد

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إن بلاده تمر بوقت عصيب في ظل المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي.

وأوضح شريف، في تصريحات في بيشاور اليوم الجمعة، أن مطالب الصندوق «أبعد من الخيال»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وهناك وفد من الصندوق يزور باكستان، وحتى التاسع من فبراير لإنعاش برنامج الإنعاش الخاص بالبلاد.

- باكستان.. وفد من صندوق النقد يبحث ضخ السيولة وسط انهيار اقتصادي

كان الممثل المقيم لصندوق النقد في باكستان إسير بيريز لويز، قال أواخر الشهر الماضي إن الوفد الزائر سيركز على مجالات متعددة خلال الاجتماعات مع المسؤولين الباكستانيين، الذين يتخذون خطوات للوفاء بالشروط المسبقة للصندوق لإحياء البرنامج.