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رئيس الوزراء الباكستاني: نمر بـ«وقت عصيب» في المفاوضات مع صندوق النقد

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 فبراير 2023, 11:01 صباحا
رئيس الوزراء الباكستاني: نمر بـ«وقت عصيب» في المفاوضات مع صندوق النقد
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف. (الإنترنت)
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قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إن بلاده تمر بوقت عصيب في ظل المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي.

وأوضح شريف، في تصريحات في بيشاور اليوم الجمعة، أن مطالب الصندوق «أبعد من الخيال»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وهناك وفد من الصندوق يزور باكستان، وحتى التاسع من فبراير لإنعاش برنامج الإنعاش الخاص بالبلاد.

- باكستان.. وفد من صندوق النقد يبحث ضخ السيولة وسط انهيار اقتصادي

كان الممثل المقيم لصندوق النقد في باكستان إسير بيريز لويز، قال أواخر الشهر الماضي إن الوفد الزائر سيركز على مجالات متعددة خلال الاجتماعات مع المسؤولين الباكستانيين، الذين يتخذون خطوات للوفاء بالشروط المسبقة للصندوق لإحياء البرنامج.

أزمة اقتصادية طاحنة
وتواجه إسلام أباد أزمة اقتصادية طاحنة، بعدما وصلت احتياطات النقد الأجنبي لديها إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثماني سنوات، وتراجع الروبية الباكستانية لمستويات قياسية، مع تركيز الحكومة على إحياء برنامج الإنقاذ، بينما توشك البلاد على خطر مواجهة العجز عن سداد الديون.

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