  • Alwasat News
Atwasat

ألمانيا.. انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% في نهاية 2022

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 يناير 2023, 04:52 مساء
ألمانيا.. انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% في نهاية 2022
البرلمان الألماني. (الإنترنت)
alwasat radio

انخفض الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنسبة 0.2% في الربع الأخير من العام 2022 متأثراً بأزمة الطاقة والتضخم بحسب تقدير أولي نُشر الإثنين، وهو مستوى أقل خطورة من ذلك الذي كان متوقعا.

وقال معهد ديستاتيس في بيان «بعد الصمود في ظروف صعبة خلال الفصول الثلاثة الأولى، تراجع الأداء الاقتصادي بشكل طفيف». 
 ولفت المعهد إلى أنّ استهلاك الأسر تراجع مع بداية فصل الشتاء بعدما صمد طوال العام، ما أدّى إلى انكماش. وقال جينس- أوليفر نيكاش، المحلل في مصرف «ال بي بي دبليو»، «يصبح الركود لفترة قصيرة على الأقل، أكثر احتمالا»، بحسب «فرانس برس». 

وفي حال تسجيل انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام 2023 أيضاً، سيدخل أكبر اقتصاد في أوروبا في حالة ركود.  وزعزعت أزمة الطاقة التي تسببت بها الحرب في أوكرانيا النموذج الاقتصادي الألماني القائم خصوصاً على استيراد الغاز بشكل كبير وبسعر جيد من روسيا. وأدت الحرب إلى توقف الشحنات الروسية، ما تسبب بارتفاع الأسعار في أوروبا خلال جزء من العام. 

ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف الإنتاج الصناعي 
وارتفعت معدلات التضخم، وتكاليف الإنتاج الصناعي الذي يشكل محرك النمو الألماني، ما أثار مخاوف من اندلاع أزمة اقتصادية كبيرة في البلاد.  ورأت الحكومة أنه على الرغم من تراجع الاقتصاد الألماني، فإنه صمد عموماً بشكل أفضل من المتوقع في مواجهة تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا. 

-  ألمانيا تحدد موعد تسليم دبابات «ليوبارد» لأوكرانيا
- وزير الاقتصاد الألماني: برلين يمكنها تحمل حظر النفط الروسي

وأكد وزير الاقتصاد روبرت هابيك مؤخرًا أنه «في حال حصول تباطؤ فسيكون أكثر اعتدالاً وأقصر مما كان متوقعاً»، وسيتم «تعويضه مع العودة إلى النمو ابتداء من الربيع»، مؤكدًا أنه تم تجنّب «أزمة اقتصادية خطيرة».  وتتوقع الحكومة حالياً نموًا بنسبة 0.2% على مدار العام 2023، بدل حالة ركود. 

وساهمت عوامل عدة بالصمود، بينها انخفاض أسعار الطاقة وخصوصاً الغاز في الأشهر الأخيرة جراء شتاء معتدل في أوروبا، وجهود برلين لزيادة إمداداتها من الغاز المسال.  كذلك أنفقت ألمانيا مبالغ كبيرة لدعم الأسر ما سمح بالحفاظ على حركة الاستهلاك التي استعادت زخمها منذ بداية العام 2022 إثر رفع قيود فُرضت لمكافحة جائحة «كوفيد-19».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اتحاد الكرة الليبي يبحث عقد جلسات حوارية مع الوسط الرياضي بعد أزمة «شان 2023»

اتحاد الكرة الليبي يبحث عقد جلسات حوارية مع الوسط الرياضي بعد أزمة «شان 2023»
ماذا تغير منذ كارثة تحطّم «كولومبيا» قبل 20 عاما؟

ماذا تغير منذ كارثة تحطّم «كولومبيا» قبل 20 عاما؟
الجفاف يهدّد 22 مليون شخص في القرن الإفريقي

الجفاف يهدّد 22 مليون شخص في القرن الإفريقي
كاريكاتير خيري - جنود قوات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين

كاريكاتير خيري - جنود قوات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين
شاروخان يحطم الرقم القياسي لأعلى إيرادات بوليوود

شاروخان يحطم الرقم القياسي لأعلى إيرادات بوليوود
«كور يوسف».. عطّار يتحدى الزمن في دياربكر التركية

«كور يوسف».. عطّار يتحدى الزمن في دياربكر التركية
جونسون: بوتين هددني بقوله «لا أريد أن أؤذيك.. الصاروخ يستغرق دقيقة واحدة»

جونسون: بوتين هددني بقوله «لا أريد أن أؤذيك.. الصاروخ يستغرق دقيقة واحدة»
هل انتهى محمد صلاح؟.. أسباب تراجع مستوى «الملك المصري»

هل انتهى محمد صلاح؟.. أسباب تراجع مستوى «الملك المصري»
الاتحاد بطلًا لكأس السوبر السعودية لأول مرة في تاريخه

الاتحاد بطلًا لكأس السوبر السعودية لأول مرة في تاريخه
خاص إلى قناة «الوسط».. المصلي يتمسك بمشروعه ويرفض إدارة المنتخب الليبي

خاص إلى قناة «الوسط».. المصلي يتمسك بمشروعه ويرفض إدارة المنتخب الليبي
وزارة النفط والغاز تطالب مؤسسة النفط باتباع الآليات القانونية في الاتفاق مع «إيني»

وزارة النفط والغاز تطالب مؤسسة النفط باتباع الآليات القانونية في الاتفاق مع ...
«ستاندرد أند بورز» تثبت تصنيف مصر الائتماني عند «B» بنظرة مستقبلية مستقرة

«ستاندرد أند بورز» تثبت تصنيف مصر الائتماني عند «B» بنظرة مستقبلية مستقرة
تعرفي على مميزات وعيوب قدور الضغط

تعرفي على مميزات وعيوب قدور الضغط
لنقل الحجيج.. سعوديات يقدن قطارات سريعة

لنقل الحجيج.. سعوديات يقدن قطارات سريعة
بنوك الطعام ملاذ الأمهات في بريطانيا للتغلب على التضخم

بنوك الطعام ملاذ الأمهات في بريطانيا للتغلب على التضخم
وصفتها بـ«المهمة الإيجابية».. ميلوني تكشف مخرجات زيارتها لطرابلس

وصفتها بـ«المهمة الإيجابية».. ميلوني تكشف مخرجات زيارتها لطرابلس
فيديو صادم لتعرض أميركي أسود للضرب على يد الشرطة يزيد الغضب في الولايات المتحدة

فيديو صادم لتعرض أميركي أسود للضرب على يد الشرطة يزيد الغضب في الولايات المتحدة
وليامز تطرح رؤيتها لحل «معضلة» الجماعات المسلحة في ليبيا

وليامز تطرح رؤيتها لحل «معضلة» الجماعات المسلحة في ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
أسعار النفط تتراجع قبل اجتماع «أوبك بلس»
أسعار النفط تتراجع قبل اجتماع «أوبك بلس»
«رينو» و«نيسان» تعيدان هيكلة تحالفهما
«رينو» و«نيسان» تعيدان هيكلة تحالفهما
«فيليبس» ستلغي 6 آلاف وظيفة إضافية
«فيليبس» ستلغي 6 آلاف وظيفة إضافية
الإمارات: مكافحة تغير المناخ يجب ألا تبطئ نمو الاقتصاد
الإمارات: مكافحة تغير المناخ يجب ألا تبطئ نمو الاقتصاد
تراجع الليرة التركية مقابل الدولار مع ارتفاع مؤشر الثقة
تراجع الليرة التركية مقابل الدولار مع ارتفاع مؤشر الثقة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزير الطاقة السعودي يكشف خطة المملكة لتصنيع الوقود النووي
وزير الطاقة السعودي يكشف خطة المملكة لتصنيع الوقود النووي...
«البنك الدولي» يخفض توقعات النمو العالمي في 2023 إلى 1.7%
«البنك الدولي» يخفض توقعات النمو العالمي في 2023 إلى 1.7%...
الرئيس الجزائري: عائلة واحدة نهبت 36 مليار دولار وماضون بمحاربة الفساد
الرئيس الجزائري: عائلة واحدة نهبت 36 مليار دولار وماضون ......
السويد تكتشف أكبر حقل للفلزات الأرضية النادرة في أوروبا
السويد تكتشف أكبر حقل للفلزات الأرضية النادرة في أوروبا...
هيئة الطيران المدني الأميركي تعلن استئناف الرحلات الداخلية
هيئة الطيران المدني الأميركي تعلن استئناف الرحلات الداخلية...
المزيد
تركيا تستضيف قمة للغاز الطبيعي بحضور المنتجين والمستهلكين في فبراير
تركيا تستضيف قمة للغاز الطبيعي بحضور المنتجين والمستهلكين في......
ألمانيا.. انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% في نهاية 2022
ألمانيا.. انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% في نهاية ......
«طيران الإمارات» تعلن إطلاق أولى رحلاتها التجريبية باستخدام «وقود مستدام»
«طيران الإمارات» تعلن إطلاق أولى رحلاتها التجريبية باستخدام ......
تراجع الليرة التركية مقابل الدولار مع ارتفاع مؤشر الثقة
تراجع الليرة التركية مقابل الدولار مع ارتفاع مؤشر الثقة...
الإمارات: مكافحة تغير المناخ يجب ألا تبطئ نمو الاقتصاد
الإمارات: مكافحة تغير المناخ يجب ألا تبطئ نمو الاقتصاد...
المزيد