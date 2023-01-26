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ألمانيا تحدد موعد تسليم دبابات «ليوبارد» لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 26 يناير 2023, 12:23 مساء
ألمانيا تحدد موعد تسليم دبابات «ليوبارد» لأوكرانيا
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أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، الخميس، أن برلين تنوي تسليم أوكرانيا دبابات «ليوبارد 2» بين «أواخر مارس ومطلع أبريل».

وأضاف الوزير الألماني خلال زيارة لقوات سلاح الجو الألماني في ساكسونيا انهالت (شرق) أن تدريب القوات الأوكرانية على التعامل مع مدرعات خفيفة من طراز «ماردر» سيبدأ «بحلول نهاية يناير» في ألمانيا وسيتبع ذلك تدريب على دبابات «ليوبارد»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس». 

ألمانيا تسمح بتسليم «ليوبارد» لأوكرانيا.. و«الكرملين»: ستدمر في ساحة المعركة
وفي وقت سابق، منحت ألمانيا الضوء الأخضر لتسليم دبابات «ليوبارد» إلى أوكرانيا، على ما أعلن الناطق باسم الحكومة الألمانية، شتيفان هيبشترايت.

وستسلم ألمانيا، من جانبها، 14 دبابة من طراز «ليوبارد 2A6» إلى أوكرانيا من مخزون جيشها، كما ستسمح بذلك للدول الراغبة في تزويد كييف بالدبابات التي بحوزتها.

بدوره، أعلن «الكرملين» أنه حال زودت الدول الغربية أوكرانيا بدبابات ثقيلة، فإن تلك الآليات ستُدمر في ساحة المعركة، وذلك في وقت تنتظر فيه كييف قرارا من برلين حول تسليمها دبابات من طراز «ليوبارد- 2».

وقال الناطق باسم «الكرملين» ديميتري بيسكوف، للصحفيين: «من الناحية التكنولوجية، الخطة فاشلة. إن ذلك مبالغة في تقدير الإمكانات التي ستُضاف للجيش الأوكراني. هذه الدبابات ستحترق مثل سواها. إنها باهظة الثمن فحسب»، وفق ما نقلت عنه «الوكالة الفرنسية».

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