الاتحاد الأوروبي يتفق على تحديد سقف لأسعار الغاز عند 180 يورو للميغاواط ساعة

القاهرة - بوابة الوسط

اتّفق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي الإثنين على تحديد سقف لأسعار الغاز الطبيعي، وفق مسؤولين، فيما أعلنت وزيرة الطاقة المالطية إن السقف حُدّد عند 180 يورو للميغاواط ساعة.

وقالت الوزيرة المالطية ميريام دالي «نتحدّث عن سقف للأسعار عند 180 يورو»، وذلك بعد أخذ ورد بين الدول الأعضاء استمر أشهرا، واصفة الأمر بأنه إنجاز «لم يكن من السهل تحقيقه»، وفق «فرانس برس».

محادثات مفصلية ترمي إلى تحديد سقف لأسعار الغاز

وبدأ وزراء الطاقة الأوروبيون الإثنين في بروكسل محادثات مفصلية ترمي إلى تحديد سقف لأسعار الغاز، وسط مؤشرات إلى تقارب في المواقف بعد نقاشات محتدمة استمرت أسابيع.

ولدى وصوله شدّد وزير الطاقة التشيكي يوزيف سيكيلا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي على أن «الأسر والشركات تنتظر قرارا، لا أرى أي سبب لعدم التوصل لاتفاق اليوم» (الإثنين).

وسعيا لإظهار وحدة الصف في الاتحاد الأوروبي، كان الأعضاء الـ27 قد شددوا على أن من الأفضل السعي للتوصل إلى إجماع، ولو أنه من الناحية القانونية، يمكن تبني النص بالأغلبية المؤهلة للدول.

وقال «أسعى للتوصل إلى اتفاق بحلول هذا المساء، إحدى سبل التوصل إلى ذلك هي الأغلبية المؤهلة». وقال وزير الطاقة الألماني روبرت هابيك «ستكون نتيجة غير مرغوب فيها. إذا حصل ذلك علينا أن نتعايش معه».

شروط الآلية التي ستطبّق على العقود الآجلة

وكان الوزراء قد اتّفقوا في 13 ديسمبر على بعض من شروط الآلية التي ستطبّق على العقود الآجلة في أسواق الغاز، لكن يتعين عليهم أن يتّفقوا على السعر الذي تنطلق الآلية لدى بلوغه.

وتراوحت مقترحات الدول لتحديد السقف بين 160 و220 يورو للميغاواط ساعة، وقالت الوزيرة الفرنسية للتحوّل في مجال الطاقة أنياس بانييه-روناشير إن الرئاسة التشيكية اقترحت تسوية عند 188 يورو للميغاواط ساعة.

وذكّرت الوزيرة الفرنسية بأن الجهود تبذل لتحقيق «ثلاثة أهداف: تحديد سعر للغاز يكون مقبولا من أجل أداء اقتصادي سليم، من دون إعاقة إمداداتنا مع ضمان استقرار الأسواق المالية». وقال نظيرها اليوناني كونستانتينوس سكريكاس إن تحديد السقف عند 188 يورو للميغاواط ساعة «سيوجه رسالة قوية إلى الأسواق».

وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت بادئ الأمر تشغيل آلية تحديد السقف تلقائياً بمجرد تجاور الأسعار 275 يورو للميغاواط ساعة لمدة أسبوعين متتاليين، بشرط أن تكون أعلى بما لا يقل عن 58 يورو من «متوسط السعر المرجعي العالمي» للغاز الطبيعي المسال.