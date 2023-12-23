نصائح لتزيين طاولات القهوة في غرفة المعيشة

القاهرة - بوابة الوسط

تعددت في الآونة الأخيرة تصاميم طاولات القهوة، خاصة غير التقليدية، التى تبرز أشكالًا غير مألوفة مثل الشكل المثلّث مثلًا أو غيره، بالإضافة إلى التصاميم اللافتة التى تجذب العيون طويلً.، ونظرا لما تمثله من أهمية في تجميل ديكورات غرف الجلوس أو الصالات، فكان لا بد من عرض الأفكار التى تتعلق باختيار طاولة القهوة، وإضافة العديد من الإكسسوارات والقطع الفنية عليها، حتى تظهر بشكل جذاب، حسب موقع «الجوهرة».

وتلك بعض الإكسسوارات التي تساعدك في تزيين طاولة غرف المعيشة، والاستمتاع بأفضل ديكور وفنجان قهوة:

- طرق تزيين طاولات غرف الضيوف

- زيني طاولة الوسط بأجمل الإكسسوارات

- مصابيح الإنارة

تعد مصابيح الإنارة من أبرز الإكسسوارات التي تناسب طاولات القهوة في غرفة المعيشة؛ نظرًا لتوجيه الإنارة إلى باقي الإكسسوارات والقطع الفنية المجاورة، لتظهر بشكل رائع.

- الكتب والمجلات

يمكن الاستعانة بكتابين أو ثلاثة من الكتب التي اعتدت قراءتها، على أن توضع فوق بعضها على طاولة غرفة المعيشة، ما تضفي لمسة كلاسيكية على الديكور الداخلي.

- أواني الزهور والنباتات

يمكن الاستعانة أيضا بأواني الزهور والنباتات، سواء الزجاجية أو الخزفية بجميع ألوانها، التي تعتمد بشكل أساسي على الديكور الداخلي في غرف المعيشة، وتضفي ألوانا طبيعية ورائحة عطرة للمكان.

- الشموع العطرية

تضفي الشموع العطرية لمسة رومانسية على طاولات القهوة في غرفة المعيشة، لرائحتها العطرة وإنارتها الخفيفة وشكلها المبهج.

- قطع فنية فاخرة

يمكن وضع قطعة فنية فاخرة إذا كان تصميم الطاولة من النوع الفخم، وذلك لإبراز أهمية هذه القطعة بوجودها منفصلة في مكان بمفردها.

أفكار لتزيين طاولة القهوة (أرشيفية: الإنترنت)

أفكار لتزيين طاولة القهوة (أرشيفية: الإنترنت)

أفكار لتزيين طاولة القهوة (أرشيفية: الإنترنت)

أفكار لتزيين طاولة القهوة (أرشيفية: الإنترنت)

أفكار لتزيين طاولة القهوة (أرشيفية: الإنترنت)