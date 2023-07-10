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خطوات بسيطة لإصلاح خدوش الأخشاب في المنزل

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الإثنين 10 يوليو 2023, 11:21 صباحا
خطوات بسيطة لإصلاح خدوش الأخشاب في المنزل
إصلاح خدوش الأخشاب. (أرشيفية: الإنترنت)
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خدوش أسطح الأثاث الخشبي من أكثر الحوادث المثيرة للغضب بالنسبة إلى ربة المنزل، خصوصا أنها تحتاج إلى مجهود كبير لإعادتها إلى حالتها الأصلية.

لكن، موقع « yourhomestyle» البريطاني يوفر لك بعض الخطوات البسيطة التي يمكن من خلالها إصلاح خدوش الأثاث الخشبي، باستخدام منتجات متوفرة في المنزل.

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إصلاح خدوش الأخشاب في المنزل
قبل البدء، عليك التحقق من قطعة الخشب التي تتعامل معها بعناية للتحقق من عمق الخدش. فبعض القطع الخشبية تكون مغلفة بمادة عازلة تحميها من الخدوش.

بعد التحقق من عمق الخدش، أول الأدوات التي يمكن استخدامها لإصلاح الأمر هو ورق الصنفرة الخفيف. يمكن استخدام هذا النوع من الأوراق في إزالة الخدوش السطحية البسيطة، لكن يجب استخدامه برفق، والتحرك في اتجاه الخدش نفسه.

يمكن كذلك استخدام مزيج الخل الأبيض وزيت الزيتون. يتكون الخل الأبيض من 5% حمض أسيتيك و95% ماء، مما يجعله ليس فقط محلول تنظيف مثالي، ولكنه يساعد أيضا في إصلاح الخدوش الطفيفة.

سيعمل حمض الأسيتيك على الطبقة النهائية الموجودة حول الخدش للمساعدة في ملئه. ومع ذلك، من المهم خلط الخل الأبيض بالزيت، لأن التركيز العالي جدا من حمض الأسيتيك يمكن أن يتسبب في تلف سطح الخشب المراد تصليحه.

يساعد زيت الزيتون في تحسين النتيجة الإجمالية المرغوبة حيث يجرى امتصاصه في الخشب المكشوف داخل الخدش.

وهناك أيضا زيت جوز الهند. هنا يمكن تقسيم ثمرة الجوز إلى نصفين واستخدام أحدهما على الخدش، فيساعد على إزالة الخدوش وملء الفراغ في الخشب.

يمكن كذلك استخدام معجون من زيت معدني ومسحوق للتخفيف على المنطقة، ثم قم باستخدام منشفة ورقية مبللة لمسح المعجون الزائد، ثم استخدم منشفة جافة لتلميع الخشب بالنهاية.

حبوب القهوة قد تكون بديل جيد كذلك لإصلاح خدوش الأخشاب. يمكن مزج القهوة المطحونة مع ماء دافئ وخل أبيض، وعمل معجون لوضعه على سطح الخشب. بعدها، قم بتنظيف المنطقة باستخدام منشفة جافة.

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