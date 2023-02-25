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«التيرازو» تشعل الحنين إلى الماضي في المنازل الحديثة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 فبراير 2023, 10:43 صباحا
«التيرازو» تشعل الحنين إلى الماضي في المنازل الحديثة
مادة «التيرازو» العتيقة في المنزل الحديث (الإنترنت)
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تشعل مادة «التيرازو» الحنين إلى ذكريات ومبان في سنّ الطفولة كانت مكسوة بها، مثل: الصرح المدرسي الضخم أو مدخل مبنى المنزل القديم، وحتى بيت الجدة النظيف على الدوام.

فيما تعرف مادة «التيرازو» رواجا في الأعوام الأخيرة، في إطار الديكور الداخلي، مع توسع الاستخدامات، حسب «سيدتي».

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وتعد «التيرازو» مادة مستدامة وصديقة للبيئة لأنها تعيد تدوير مكونات عدة، مثل: قطع من الكوارتز أو الجرانيت أو الزجاج المحاط بالروطان أو الخرسانة، وهي ترجع إلى إيطاليا، وإلى القرن السادس عشر حسب بعض المصادر، وتتمتع بخصائص مرغوبة، مثل مقاومة الماء والمتانة وسهولة التنظيف.

لكن، التعمّق في المعلومات حول المادة، يفيد بأن المظهر الأول لما يسميه علماء الآثار «التيرازو» يرجع إلى نحو 9000 عام قبل الميلاد، عندما صنعت شعوب العصر الحجري الحديث ما يعرف الآن في الشرق الأوسط الأرضيات الطينية المغطاة بالحجر الجيري المسحوق. وكان للإغريق والرومان والمصريين فضل في الاشتغال على تطوير تقنيات «التيرازو».

لكن، تراجعت المادة، منذ سبعينيات القرن الماضي، عندما أصبحت الأرضيات «التيرازو» تغطى بمواد أخرى كانت عصرية في ذلك الوقت.

وراهنا، هناك أنسجة منزلية وأزياء ومجوهرات منقوشة بنقش «التيرازو»، المادة التي تقدّم خيارات غير محدودة للألوان والمواد.

مما يتكون «التيرازو»؟
عن «التيرازو»، تقول المصمّمة المصرية منّة جمال إن «المادة تتكوّن من خليط الزجاج المعاد تصنيعه وبقايا الركام الحجرية التي قد تشتمل على الرخام والجرانيت والكوارتز، ومواد ملونة. تسكب المواد، مع مادة لاصقة (الأسمنت، مثلا، أو الإيبوكسي)، في قوالب تتخذ أشكال البلاط الكبيرة أو الصغيرة والقابلة للتقطيع حسب المرغوب». وتوضّح المصممة أن «استخدام حجر التيرازو يرجع إلى القرن السادس عشر، وإلى مدينة البندقية الإيطالية، حيث قام الحرفيون بابتكار المادة لإعاده تدوير بقايا الرخام».

وتوضح: «أمّا راهنا، فإن المادة مرغوبة لصفات عدة، على رأسها: الصلابة والديمومة والتنوع لناحيتي اللون والشكل والوظائف، أي تكسية الأسطح وصنع الأثاث».لكن، تشير المصممة إلى أن «الميزانية المرصودة لكلّ مشروع قد لا تسمح بتوظيف طاقم من الحرفيين للاشتغال في التيرازو المصبوب، وتركيبه، لذا فإن هناك التيرازو مسبّق الصنع والمتوافر على هيئة ألواح أكبر حجما، معالجة ومقطعة حسب الشكل المطلوب أو بسب هيئة بلاط التيرازو التقليدي».

استخدامات جديدة
وعن «التيرازو الحديث»، إن صحت التسمية، تقول المصممة منّة إن التجديد في الخامة يطال الحجم والألوان الدارجة، والاستخدامات في الديكور الداخلي، معدّدة بعضا من هذه الأخيرة:
- تكسية السلالم والأرضيات وفق رؤى جديدة خاصة بالمصمّمين، لا سيما لناحيتي ألوان المادة وأحجامها، في هذا النوع من الوظائف.
- تكسية جدران المطبخ و«الكاونتر»، مع اختيار المادة مطفية لناحية اللون.
- صنع طاولة الطعام، أو سطحها، فى المنزل ذي الأركان المفتوحة على بعضها بعضا.
- الاستخدام في تلبيس أرضيّة الحمّام وسقفه، كما وحدات التخزين، مع الحلول أيضاً في مساحة «الدش»، فالمادة مقاومة للماء.
- تكسية واجهة المنزل، باستخدام بلاطات «التيرازو الحديث» كبيرة الحجم.
- صنع الرفوف ووحدات الإنارة والمزهريات والتماثيل والشمعدانات.

مادة «التيرازو» العتيقة في المنزل الحديث (الإنترنت)
مادة «التيرازو» العتيقة في المنزل الحديث (الإنترنت)
مادة «التيرازو» العتيقة في المنزل الحديث (الإنترنت)
مادة «التيرازو» العتيقة في المنزل الحديث (الإنترنت)
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