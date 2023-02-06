نصائح الديكور لحل مشكلة المدخل الضيق

القاهرة - بوابة الوسط

أول ما يعطي انطباعا عن ذوق اصحاب المنزل هو المدخل، غير أن ضيق هذه المساحة قد يكون عائقا أمام تنفيذ ديكورات جذابة.. لكن لا داعي للقلق.

إليك مجموعة من نصائح الديكور المساعدة في تصميم المدخل الصغير، حسب «سيدتي».

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ثمّة أفكار في الديكور لمدخل البيت الصغير تشتمل على: توفير مساحات مخفيّة للتخزين، وتقليل قطع الأثاث الموزعة في الحيز، فضلًا عن توفير كمّ هام من الإضاءة.

أضيفي إلى ذلك، يصحّ استخدام الألوان الفاتحة في تصميم المدخل الضيق، لا سيما تلك الحيادية المتمثلة بالأبيض أو «الغريج» أو البيج لتحلّ على الأساسيات.

من جهة ثانية، لا يمكن التغاضي عن جاذبية المرايا في الديكور الداخلي، خصوصاً أن حضورها رائج في ديكورات 2023، فهي تقوم بدور هامّ في الإيحاء بالفسحة، وتزيد كمّ الضوء الطبيعي، كما تحقق انعكاسات جذابة. في هذا الإطار، يفضل توزيع المرايا على الجدار الذي يقابل الصالة، أو تحل المرايا على العازل (البارافان)، الذي يفضل المدخل عن الصالون.

إذ كان المدخل مفتوحًا على الصالة، يفضل إكساء الأرضية في المساحتين ، بالبلاط عينه.

قطع كثيرة من الأثاث

من جهة ثانية، لا يتحمل مدخل المنزل حضور قطع كثيرة من الأثاث، بل يفضل الاشتغال على تصميم أساسيات المدخل، لا سيما الجدران والأسقف بضورة لافتة، فلم يعد حضور طاولة «الكونسول» التقليدية التي تعلوها مرآة مؤطرة بإطار، رائجًا، بل يمكن تصميم الجدار الأساسي من خلال تغطيته بورق الجدران أو الخشب المدمج بالرخام أو شرائط «الاستيل» باللون الذهبي، ما يعزز فخامة الحيز.

كما يفضل طلاء السقف بلون فاتح، مثل: الأبيض الكريمي المائل إلى البيج، ويحلّ الأبيض على «كرانيش» محددة في السقف. ويحلو تصميم باب الخشب الرئيس بشكل بارز؛ في هذا الإطار يدخل النحاس أو المرايا من الجهة الداخليَّة، ما يضفي فسحة وجماليَّة في الوقت عينه.

جاذبية الإضاءة في مدخل المنزل

الإضاءة.. العنصر الأهمّ في الديكورات الحديثة، فهي كفيلة بطبع المساحة بالفخامة والرحابة والجاذبية.

الهدف من الإضاءة المنزليّة الـ«مودرن» هو بثّ النور بشكل مريح للبصر، وتسهيل حياة الأفراد.

إذا كان السقف منخفضًا، يُمكن اللجوء إلى تقنيات الإنارة المخفية التي توزع في الزوايا.

إرشادات عملية في الديكور لتوسيع مدخل البيت الضيق (الإنترنت)

إرشادات عملية في الديكور لتوسيع مدخل البيت الضيق (الإنترنت)