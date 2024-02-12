  • Alwasat News
Atwasat

تراجع مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 55% في ألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الإثنين 12 فبراير 2024, 10:00 صباحا
تراجع مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 55% في ألمانيا
تعرف على سبب تراجع مبيعات السيارات الكهربائية في ألمانيا (أرشيفية: الإنترنت)
WTV_Frequency

سجلت مبيعات السيارات الكهربائية في ألمانيا تراجعا كبيرا بنسبة بلغت 55% تقريبا خلال شهر يناير الماضي، ما تسبب في أزمة كبيرة داخل قطاع صناعة السيارات في ألمانيا.

إنهاء برنامج الحوافز
وكانت السلطات الألمانية، كغيرها حول العالم، قد عرضت حوافز ضريبية كبيرة للمواطنين الراغبين في شراء سيارات كهربائية. ومع ذلك، في ديسمبر الماضي، قررت الحكومة بشكل مفاجئ إنهاء برنامج الحوافز، ما دفع مبيعات السيارات الكهربائية إلى التراجع، حسب موقع «كار سكوبس».

«بي إم دبليو» و«كيا» و«فولكس فاجن» تكشف النسخ الدعائية لبطولة «سوبر بول»

ومقارنة بشهر ديسمبر 2023، انخفضت مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة بنسبة 54.9%، في حين انخفضت مبيعات السيارات الهجينة بنسبة 19.6% في الشهر الأول من 2024. من ناحية أخرى، ارتفعت أسواق المركبات ذات محركات الاحتراق الداخلي بأكثر من 9%، و9.1% للسيارات التي تعمل بالغاز، و9.5% بالنسبة إلى السيارات ذا محرك الديزل.

«جنرال موتورز» تقدم تعديلات جديدة لنظام الاتصالات بسيارات العام 2025

لكن على الرغم من أن النهاية المفاجئة للحوافز الضريبية أدت بلا شك إلى جعل الانخفاض في مبيعات السيارات الكهربائية أكثر حدة، إلا أنه ليس السبب الوحيد لانخفاض المبيعات.

بدأ الانخفاض في المبيعات في ديسمبر، مما دفع خبراء مثل كونستانتين غال، الشريك الإداري في «EY» لأسواق أوروبا الغربية، إلى الإشارة إلى أن هناك قضايا أساسية تسهم في هذا التراجع.

وقال، في تصريحات إلى جريدة «وول ستريت جورنال»: «الاقتصاد الضعيف وتكاليف التمويل المرتفعة والتوترات الجيوسياسية الكبيرة تؤدي إلى إحجام الأفراد والشركات عن الشراء». وبينما اعترف بأن نقص الحوافز سيشكل تحديًا لشركات صناعة السيارات، أضاف أنه «بشكل عام، من المرجح أن يكون العام 2024 عامًا صعبًا بالنسبة لصناعة السيارات».

وهذا من شأنه إشعال حرب تسعير بين شركات السيارات في ألمانيا أمثال «تسلا» و«فولكس فاجن» و«بي واي دي» الصينية، وجميعها أعلن تخفيض في أسعار السيارات الكهربائية.

«هواوي» تتسبب في توقف تسليم السيارات الكهربائية في الصين

يأتي ذلك فيما يتوقع اتحاد السيارات الألماني نموًا بنسبة 2% في سوق سيارات الركاب العالمية في 2024، ليصل إلى 77.4 مليون سيارة، وهو ما يعادل تقريبًا مستوى ما قبل الوباء البالغ 78.8 مليونًا.

ومع ذلك، تتوقع الجمعية انكماشا بنسبة 1% في سوق السيارات الألمانية للعام نفسه، مع انخفاض المبيعات إلى 2.82 مليون سيارة، بانخفاض 25% عن مستويات ما قبل الجائحة.

ومن المتوقع على وجه الخصوص انخفاض مبيعات السيارات الكهربائية بنحو 9% في العام المقبل، على الرغم من زيادة الإنتاج بنسبة 19%.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«حماس»: مجازر الاحتلال في رفح جريمة مركّبة وإمعان في حرب الإبادة الجماعية

«حماس»: مجازر الاحتلال في رفح جريمة مركّبة وإمعان في حرب الإبادة الجماعية
شاهد: لحظة استهداف «سرايا القدس» عناصر إسرائيلية متحصنة داخل منزل في خان يونس

شاهد: لحظة استهداف «سرايا القدس» عناصر إسرائيلية متحصنة داخل منزل في خان يونس
شاهد.. «ملعب الوسط» يحلل مباريات أولى جولات الإياب لـ«دورينا»

شاهد.. «ملعب الوسط» يحلل مباريات أولى جولات الإياب لـ«دورينا»
شاهد: قناصة إسرائيلية تغتال طفلًا وفتاة في غزة.. «حماس»: امتداد لحرب الإبادة المتواصلة

شاهد: قناصة إسرائيلية تغتال طفلًا وفتاة في غزة.. «حماس»: امتداد لحرب الإبادة ...
شاهد: «صباح الوسط» معتصم البكوش يفاجئ الجمهور بأغنية باللهجة المصرية

شاهد: «صباح الوسط» معتصم البكوش يفاجئ الجمهور بأغنية باللهجة المصرية
بالفيديو: «صباح الوسط» يناقش أسباب تكلس الأسنان مع د.نعيمة الغويل

بالفيديو: «صباح الوسط» يناقش أسباب تكلس الأسنان مع د.نعيمة الغويل
250 مليون دولار دعمًا سعوديًا لموازنة الحكومة اليمنية

250 مليون دولار دعمًا سعوديًا لموازنة الحكومة اليمنية
مشاورات مبعوث ماكرون في ليبيا.. مبادرة جديدة أم محاولة إثبات وجود؟

مشاورات مبعوث ماكرون في ليبيا.. مبادرة جديدة أم محاولة إثبات وجود؟
«دير شبيغل»: كتيبة «طارق بن زياد» تحصل على دعم أوروبي لإعادة المهاجرين قسرا إلى ليبيا

«دير شبيغل»: كتيبة «طارق بن زياد» تحصل على دعم أوروبي لإعادة المهاجرين قسرا إلى ...
كاريكاتير خيري - عودة أزمة السيولة في ليبيا

كاريكاتير خيري - عودة أزمة السيولة في ليبيا
يستثنيه من الرقابة وديوان المحاسبة.. «النواب» يكلف نجل حفتر مديرًا لصندوق الإنماء

يستثنيه من الرقابة وديوان المحاسبة.. «النواب» يكلف نجل حفتر مديرًا لصندوق ...
«أسطول الحرية الدولي» يقرر كسر الحصار عن غزة وإيصال المساعدات بحرًا

«أسطول الحرية الدولي» يقرر كسر الحصار عن غزة وإيصال المساعدات بحرًا
شاهد.. حارس مرمى يسجل هدفًا من مسافة بعيدة دون أن يدري

شاهد.. حارس مرمى يسجل هدفًا من مسافة بعيدة دون أن يدري
أرقام تاريخية تزين عودة بيلينغهام للتهديف مع ريال مدريد

أرقام تاريخية تزين عودة بيلينغهام للتهديف مع ريال مدريد
ريال مدريد يقسو على جيرونا ويحسم الصراع معه على صدارة «الليغا»

ريال مدريد يقسو على جيرونا ويحسم الصراع معه على صدارة «الليغا»
محمد بكرة يفوز بالميدالية الذهبية في بطولة تونس للتجديف

محمد بكرة يفوز بالميدالية الذهبية في بطولة تونس للتجديف
مأساة دارفور.. معارك الجيش السوداني و«الدعم السريع» تعيد ذكريات مريرة

مأساة دارفور.. معارك الجيش السوداني و«الدعم السريع» تعيد ذكريات مريرة
الاتحاد المصراتي يفوز على أبوسليم في «دورينا»

الاتحاد المصراتي يفوز على أبوسليم في «دورينا»
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
«هواوي» تتسبب في توقف تسليم السيارات الكهربائية في الصين
«هواوي» تتسبب في توقف تسليم السيارات الكهربائية في الصين
«بي إم دبليو» و«كيا» و«فولكس فاجن» تكشف النسخ الدعائية لبطولة «سوبر بول»
«بي إم دبليو» و«كيا» و«فولكس فاجن» تكشف النسخ الدعائية لبطولة ...
عيوب التصنيع تجبر «مازدا» و«تسلا» على سحب سياراتهما في أستراليا
عيوب التصنيع تجبر «مازدا» و«تسلا» على سحب سياراتهما في أستراليا
تعرف على تفاصيل «سكودا أوكتافيا» الجديدة
تعرف على تفاصيل «سكودا أوكتافيا» الجديدة
«فورد» تكشف مميزات «بوما» طراز 2024
«فورد» تكشف مميزات «بوما» طراز 2024
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الفرق بين ماء الردياتير الأخضر والأحمر
الفرق بين ماء الردياتير الأخضر والأحمر...
«هواوي» تتسبب في توقف تسليم السيارات الكهربائية في الصين
«هواوي» تتسبب في توقف تسليم السيارات الكهربائية في الصين...
«دودج» تحدد موعد إطلاق «تشارجر دايتونا» الجديدة
«دودج» تحدد موعد إطلاق «تشارجر دايتونا» الجديدة...
«جنرال موتورز» تقدم تعديلات جديدة لنظام الاتصالات بسيارات العام 2025
«جنرال موتورز» تقدم تعديلات جديدة لنظام الاتصالات بسيارات ......
زيادة أحجام السيارات خلال السنوات الأخيرة
زيادة أحجام السيارات خلال السنوات الأخيرة...
المزيد
تراجع مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 55% في ألمانيا
تراجع مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 55% في ألمانيا...
«مرسيدس» تستدعي 15 ألف سيارة من فئة «جي إل سي» رباعية الدفع
«مرسيدس» تستدعي 15 ألف سيارة من فئة «جي إل سي» رباعية الدفع...
«نيسان» تكشف النقاب عن «فرونتير» المعدلة للسباقات الصحراوية
«نيسان» تكشف النقاب عن «فرونتير» المعدلة للسباقات الصحراوية...
«فورد» تكشف مميزات «بوما» طراز 2024
«فورد» تكشف مميزات «بوما» طراز 2024...
تعرف على تفاصيل «سكودا أوكتافيا» الجديدة
تعرف على تفاصيل «سكودا أوكتافيا» الجديدة...
المزيد