تراجع مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 55% في ألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

سجلت مبيعات السيارات الكهربائية في ألمانيا تراجعا كبيرا بنسبة بلغت 55% تقريبا خلال شهر يناير الماضي، ما تسبب في أزمة كبيرة داخل قطاع صناعة السيارات في ألمانيا.

إنهاء برنامج الحوافز

وكانت السلطات الألمانية، كغيرها حول العالم، قد عرضت حوافز ضريبية كبيرة للمواطنين الراغبين في شراء سيارات كهربائية. ومع ذلك، في ديسمبر الماضي، قررت الحكومة بشكل مفاجئ إنهاء برنامج الحوافز، ما دفع مبيعات السيارات الكهربائية إلى التراجع، حسب موقع «كار سكوبس».

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ومقارنة بشهر ديسمبر 2023، انخفضت مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة بنسبة 54.9%، في حين انخفضت مبيعات السيارات الهجينة بنسبة 19.6% في الشهر الأول من 2024. من ناحية أخرى، ارتفعت أسواق المركبات ذات محركات الاحتراق الداخلي بأكثر من 9%، و9.1% للسيارات التي تعمل بالغاز، و9.5% بالنسبة إلى السيارات ذا محرك الديزل.

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لكن على الرغم من أن النهاية المفاجئة للحوافز الضريبية أدت بلا شك إلى جعل الانخفاض في مبيعات السيارات الكهربائية أكثر حدة، إلا أنه ليس السبب الوحيد لانخفاض المبيعات.

بدأ الانخفاض في المبيعات في ديسمبر، مما دفع خبراء مثل كونستانتين غال، الشريك الإداري في «EY» لأسواق أوروبا الغربية، إلى الإشارة إلى أن هناك قضايا أساسية تسهم في هذا التراجع.

وقال، في تصريحات إلى جريدة «وول ستريت جورنال»: «الاقتصاد الضعيف وتكاليف التمويل المرتفعة والتوترات الجيوسياسية الكبيرة تؤدي إلى إحجام الأفراد والشركات عن الشراء». وبينما اعترف بأن نقص الحوافز سيشكل تحديًا لشركات صناعة السيارات، أضاف أنه «بشكل عام، من المرجح أن يكون العام 2024 عامًا صعبًا بالنسبة لصناعة السيارات».

وهذا من شأنه إشعال حرب تسعير بين شركات السيارات في ألمانيا أمثال «تسلا» و«فولكس فاجن» و«بي واي دي» الصينية، وجميعها أعلن تخفيض في أسعار السيارات الكهربائية.

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يأتي ذلك فيما يتوقع اتحاد السيارات الألماني نموًا بنسبة 2% في سوق سيارات الركاب العالمية في 2024، ليصل إلى 77.4 مليون سيارة، وهو ما يعادل تقريبًا مستوى ما قبل الوباء البالغ 78.8 مليونًا.

ومع ذلك، تتوقع الجمعية انكماشا بنسبة 1% في سوق السيارات الألمانية للعام نفسه، مع انخفاض المبيعات إلى 2.82 مليون سيارة، بانخفاض 25% عن مستويات ما قبل الجائحة.

ومن المتوقع على وجه الخصوص انخفاض مبيعات السيارات الكهربائية بنحو 9% في العام المقبل، على الرغم من زيادة الإنتاج بنسبة 19%.