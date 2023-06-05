بالفيديو: 21 ألف دولار للحصول على كهربائية «Chery» الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت «Chery» مركبتها الجديدة التي تطورها لتكون واحدة من أبرز السيارات الرباعية الدفع من حيث الشكل والتقنيات ذلك وفقا لموقع «روسيا اليوم».

هيكل السيارة

وتأتي سيارة «iCar 03» بهيكل كبير يوحي مظهره بالقوة والحداثة بالوقت نفسه، ومزود بعجلات كبيرة وأنظمة تعليق خاصة تمكن المركبة من اجتياز أكثر الطرق صعوبة.

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قمرة السيارة

ولفتت المركبة أنظار الكثيرين بفضل التصميم المميز لواجهاتها والمصابيح المثبتة عليها، وتصميم قمرتها الداخلية إذ خلت واجهة القيادة فيها من الأزرار التقليدية تماما، واستعيض عن الأزرار بثلاث شاشات: اثنتان قبالة السائق والراكب الأمامي، وشاشة لمسية كبيرة في منتصف الواجهة، يمكن من خلالها التحكم بمعظم تقنيات السيارة تقريبا.

ويبلغ طول هذه السيارة أربعة أمتار و20 سم تقريبا، وعرضها 183 سم، وارتفاعها 170 سم، وصنع جسمها من الفولاذ والألومينيوم والفايبر المتين، كما جهّزت بسقف بانورامي بتصميم مميز جدا.

محرك السيارة وسعرها

وتبعا للمعلومات المتوفرة ستحصل هذه المركبة على محركين كهربائيين يولدان عزما يعادل العزم الذي يولده محرك بنزين توربيني بسعة 2.5 لتر، كما ستجهّز بعلب سرعة أوتوماتيكية بعشر سرعات، أما أسعارها فستبدأ من 21 ألف دولار.





تعرف على مميزات سيارة شيري «iCar 03» الجديدة (الإنترنت)