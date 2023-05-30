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إطلاق أول سيارة إنتاج محلي في الجزائر ديسمبر المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 مايو 2023, 10:39 صباحا
إطلاق أول سيارة إنتاج محلي في الجزائر ديسمبر المقبل
شعار شركة فيات للسيارات. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن السفير الجزائري لدى روما عبدالكريم طواهرية، إطلاق أول سيارة منتجة محليا في الجزائر ماركة «فيات» اعتبارا من أول ديسمبر المقبل، حسبما أفادت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء.

جاء ذلك على هامش مؤتمر آفاق تطوير السيارات في الجزائر بالشراكة الإيطالية، الذي نظمته اليوم في تورين أنفيا والسفارة الجزائرية في إيطاليا.

صناعة سيارات حقيقية في الجزائر
وقال طواهرية «ندخل اليوم مرحلة جديدة جادة وملتزمة لإنشاء صناعة سيارات حقيقية. نفخر بأن نعلن أنه اعتبارا من ديسمبر المقبل سنطلق أول سيارة منتجة محليا لعلامة فيات التجارية».

وذكر أن «المنتدى الاقتصادي عقد اليوم في تورينو بالتنسيق بين سفارة الجزائر في روما وأنفيا. ويأتي هذا الملتقى في إطار تعزيز وتعزيز وجود العلامات التجارية الإيطالية في الجزائر، والترويج لصناعة السيارات في الجزائر، بحسب برنامج الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الذي شدد على ضرورة القطع مع سياسات الماضي».

 وفي أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الصناعة الجزائرية توقيع اتفاقية إطارية مع شركة فيات الإيطالية لإقامة مشروع لصناعة السيارات بالمنطقة الصناعية «طفراوي» بولاية وهران - 500 كم غرب العاصمة.

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