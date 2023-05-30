أعراض زيادة زيت المحرك وتأثيره على السيارة

القاهرة - بوابة الوسط

يعتبر تغيير الزيت، عنصر صيانة وقائي يجرى عادة عدة مرات على مدار العام، بحسب عدد مرات القيادة، سواء كنت أنت من تغير الزيت أو كان أحد الفنيين المحترفين. وقد تحدث أخطاء في بعض الأحيان تؤدي إلى ضخ كمية زائدة من الزيت في السيارة، قد تتساءل ماذا يحدث إذا قمت بزيادة كمية الزيت في السيارة؟ لذلك نقدم لك إجابة السؤال تعرف عليه معنا وفقا لموقع «عالم السيارات».

ماذا يحدث إذا قمت بزيادة كمية الزيت في السيارة؟

جرى تصميم خزانات زيت السيارات لاحتواء القليل من الزيت الإضافي، للتعويض عن توسع الزيت في الظروف الدافئة، وللمساعدة في منع تلف المحرك في حالة إضافة الزيت الزائد إليه، نتيجة لذلك قد تؤدي كمية الزيت الزائدة إلى تلف المحرك.

عند سكب الكثير من الزيت في الخزان يمكن أن يُسحب المزيد منه باتجاه العمود المرفقي أثناء دورانه، مما يؤدي إلى خلط الزيت مع الهواء، لتظهر الرغوة مسببة انخفاض في ضغط الزيت لأن مضخة الزيت غير قادرة على الاستمرار بضخ الزيت بشكلٍ فعال.

هل يمكن أن تؤدي زيادة كمية الزيت إلى ضرر المحرك؟

نعم، هنالك عديد الأشياء التي قد تحدث إن تمت إضافة كمية كبيرة من الزيت إلى محرك السيارة.

فمن المعروف أن المحرك يعتمد في عمله على ضغط زيت ثابت للمحافظة على تحرك أجزاءه بسلاسة، لهذا يمكن أن تؤدي التغييرات في ضغط الزيت والتزييت الكلي للمحرك إلى:

- تلف أجزاء المحرك مثل ثني قضبانه، وانهيار أنابيب الصمام.

- عطل كارثي في المحرك حيث يتكبد المحرك أضرارا لا يمكن إصلاحها.

- تآكل المحرك الزائد بسبب ضغط الزيت غير المتناسق مع مرور الوقت.

- الحاجة إلى استبدال شمعات الإشعال (البوجيهات) بشكل متكرر لأن الزيت يؤدي لمنع خروج الشرارة.

- رواسب الزيت الزائدة.

- لهذا يجب عليك أن تحرص على عدم إضافة الكثير من الزيت إلى المحرك الخاص بسيارتك، فيمكن أن يسبب ذلك مجموعة متنوعة من المشاكل، ولكن إن كان هنالك بالفعل كمية زائدة من الزيت في الخزان فماذا يجب عليك أن تفعل؟

ماذا يجب أن تفعل إن كانت هنالك كمية زائدة من الزيت بالفعل؟

- أهم شيء يجب القيام به عندما تمتلئ سيارتك بالزيت هو إخراج الكمية الزائدة من الخزان قبل قيادة السيارة مرة أخرى.

- قد لا تدرك على الفور بأن سيارتك مليئة جدا بالزيت، لهذا من الأفضل الاطلاع على مقياس الزيت بعد تغيير الزيت عند الميكانيكي.

- إذا كان مستوى الزيت على المقياس أعلى من المستوى الموصي به بمقدار بوصة واحدة أو أكثر، فهذا يعني أن سيارتك تم ملؤها بكمية زائدة من الزيت ويجب عدم تشغيلها مرة أخرى حتى يتم تصريف الزيت الزائد منها، وإن قمت بخلاف ذلك يمكن أن تسبب أضرارا خطيرة لمحرك سيارتك.