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تعرف على وظيفة مثبت السرعة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 أبريل 2023, 10:12 صباحا
تعرف على وظيفة مثبت السرعة
يسمح لك نظام تثبيت السرعة بالحفاظ على السرعة المحددة دون استخدام دواسة الوقود (الإنترنت)
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تحتوي السيارات على أجزاء عديدة من أبرزها مثبت السرعة الذي يعد من أهم الوظائف في السيارات الحديثة.
ويكاد يكون أغلبية مصنعي السيارات يهتمون بوضع مثبت السرعة في السيارات المنتجة، نظرًا لأهميته الكبيرة للسائق.

ما وظيفة مثبت السرعة في السيارة؟
يسمح لك نظام تثبيت السرعة بالحفاظ على السرعة المحددة دون استخدام دواسة الوقود.
وبمجرد تحديد السرعة، يمكنك رفع قدمك عن دواسة الوقود وستنطلق السيارة بهذه السرعة.

ما هو التحكم في السرعة؟
يعد التحكم في السرعة ميزة مفيدة عند القيادة بسرعة ثابتة، حيث إنه نظام كهربائي يسمح لك بضبط سيارتك على سرعة معينة، مما يتيح لك رفع قدمك عن دواسة الوقود.
ولذلك، يمكن أن يخفف مثبت السرعة من إجهاد القدم والضغط على مسافة طويلة بالسيارة.
كما يوجد فائدة أخرى رائعة لاستخدام مثبت السرعة هو أنه سيكون لديك كفاءة أكبر في استهلاك الوقود، وستستهلك سيارتك وقودًا أقل بكثير إذا قمت بالسير بسرعة ثابتة بدلاً من التسارع في كل جزء من الطريق المفتوح.
وعندما تتسارع بشكل حاد، فإنها تجعل محركك يستخدم المزيد من الطاقة، ويمكن أن تستخدم وقودًا بنسبة 60% أكثر من الشخص الذي يستخدم مثبت السرعة.
وفي النهاية، ليس من الصعب توفير الوقود إذا تركت سيارتك تحافظ تلقائيًا على سرعة الانطلاق الثابتة.
حيث إن الميزة الرائدة في التحكم هي التحكم التكيفي في ثبات السرعة.
وسيجري تجهيز جميع السيارات تقريبًا الآن بهذا النظام الذكي، تمامًا مثل نظام تثبيت السرعة التقليدي، ويتيح لك نظام التحكم التكيفي في ثبات السرعة ضبط سرعة السفر المرغوبة.

ما وظيفة مثبت السرعة التكيفي في السيارة؟
ولكن الاختلاف هو أن مثبت السرعة التكيفي يحافظ على مسافة آمنة بين السيارة التي أمامك وسيارتك بوتيرة ثابتة باستخدام المستشعرات المثبتة في الأمام.
وعلى سبيل المثال، إذا بدأت السيارة التي أمام سيارتك في التباطؤ، فسيستخدم نظام التحكم التكيفي في ثبات السرعة فرامل المحرك لإبطاء وتيرة سيارتك تلقائيًا والحفاظ على المسافة المحددة.
بينما يقول الكثيرون إن التحكم التكيفي في ثبات السرعة هو خطوة نحو السيارات ذاتية القيادة في المستقبل، لكنها ليست قيادة مستقلة تمامًا، حيث يتعين عليك إبقاء يديك على عجلة القيادة وأن تكون على دراية كاملة بالطريق.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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