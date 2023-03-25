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تعرف إلى أول كهربائية دفع رباعي من «جينيسيس»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 مارس 2023, 04:43 مساء
تعرف إلى أول كهربائية دفع رباعي من «جينيسيس»
شركة «جينيسيس» تبدأ تسليم أول سيارة كهربائية أمريكية الصنع (الإنترنت)
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أعلنت «جينيسيس» أنها ستبدأ في تسليم أول سيارة كهربائية مجمعة في الولايات المتحدة «GV70 Electrified» .

كانت شركة تصنيع سيارات ليس لديها حضور في تصنيع السيارات الكهربائية في أمريكا الشمالية، فهذا يعني أن مركباتها الكهربائية كانت غير مؤهلة للحصول على الحوافز الفيدرالية بموجب قانون خفض التضخم.

- صور توقعيّة للجيل الجديد من جينيسيس

الآن، يتغير هذا بسرعة حيث تعمل شركة صناعة السيارات على إنشاء مراكز إنتاج في الولايات المتحدة، والآن تصل أولى سياراتها الكهربائية المصنوعة في الولايات المتحدة إلى صالات العرض في جميع أنحاء البلاد.

توافر السيار في أمريكا
وفقًا لـ«Genesis»، تتوفر الآن سيارة الدفع الرباعي الكهربائية «GV70» المصنوعة في الولايات المتحدة في صالات العرض في 15 ولاية، بما في ذلك أريزونا وكاليفورنيا وكولورادو وكونيتيكت ولويزيانا وماريلاند وماساتشوستس ونيفادا ونيوجيرسي ونيويورك وتكساس ويوتا وفرجينيا وواشنطن.

سعر السيارة
ويبدأ سعر سيارة «Genesis SUV» الكهربائية من 65850 دولارًا.

قوة المحرك
ويأتي الطراز« GV70» مزودًا ببطارية بقوة 77.4 كيلو وات في الساعة قادرة على مدى 236 ميلًا، ويتم شحنها من 0-80٪ في 18 دقيقة فقط.

ومع ما يصل إلى 429 حصانًا من منصة الدفع الرباعي ذات المحرك المزدوج ، فهي ليست بطيئة أيضًا.

هذا المحتوى من تيربو العرب

 

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